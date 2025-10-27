Ξεκίνησε η δίκη για τη Μπριζίτ Μακρόν: 10 κατηγορούμενοι στο εδώλιο για διαδικτυακή παρενόχληση

Δέκα άτομα κάθισαν στο εδώλιο στο Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού τη Δευτέρα 27/10, με την κατηγορία για σεξιστική διαδικτυακή παρενόχληση της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Η δίκη διεξάγεται λίγο μετά την αγωγή που κατέθεσαν ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν για συκοφαντική δυσφήμιση στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα τέλη Ιουλίου και αφορά στη διάδοση ψευδών ισχυρισμών στο διαδίκτυο ότι η Γαλλίδα Πρώτη Κυρία έχει γεννηθεί άνδρας.

Ο αβάσιμος ισχυρισμός έχει στοχοποιήσει το προεδρικό ζεύγος εδώ και χρόνια ενώ συχνά συνδυάζεται με την κριτική που δέχονται για τη διαφορά ηλικίας των 24 ετών που έχουν εξισώνοντάς τη ως «παιδεραστία».

Οι κατηγορούμενοι, οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες ηλικίας 41 έως 60 ετών, εάν κριθούν ένοχοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως δύο ετών. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι η 41χρονη Αουρελιέν Πουάρσον-Ατλάν, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Ζόι Σάγκαν», η οποία έχει συνδεθεί με κύκλους θεωριών συνωμοσίας.

Η αρχική καταγγελία κατατέθηκε τον Αύγουστο του 2024, γεγονός που οδήγησε σε έρευνα για κυβερνοπαρενόχληση και σε συλλήψεις τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2025. Η Μπριζίτ Μακρόν απουσίαζε από την ακροαματική διαδικασία.

Οι θεωρίες συνωμοσίας

Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνεται επίσης η 51χρονη Ντελφίν Ζ., αυτοαποκαλούμενη πνευματικό μέντιουμ με το ψευδώνυμο «Αμαντίν Ρουά». Το 2021, είχε δημοσιεύσει στο YouTube τετράωρη συνέντευξη με την «ανεξάρτητη δημοσιογράφο» Νατάσα Ρέι, στην οποία ισχυρίζονταν ότι η Μπριζίτ Μακρόν ήταν στην πραγματικότητα ο αδελφός της, Ζαν-Μισέλ Τρονιέ.

Το 2024, τους επιβλήθηκε πρόστιμο το οποίο κλήθηκαν να καταβάλλουν τόσο στη Μπριζίτ Μακρόν όσο και στον αδελφό της, ωστόσο η απόφαση ανετράπη έπειτα από έφεση. Η Πρώτη Κυρία έχει παραπέμψει πλέον την υπόθεση στο Ανώτατο Εφετείο της Γαλλίας.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, που εμφανίστηκαν ήδη από την εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν το 2017, ενισχύθηκαν από ακροδεξιούς και συνωμοσιολογικούς κύκλους τόσο στη Γαλλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το ζήτημα των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων έχει αποτελέσει επίκεντρο πολιτισμικών αντιπαραθέσεων.

Τον Ιούλιο, το προεδρικό ζεύγος κατέθεσε αγωγή στις ΗΠΑ για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της συντηρητικής podcaster Candace Owens, η οποία παρήγαγε τη σειρά «Becoming Brigitte», ισχυριζόμενη πως η Πρώτη Κυρία γεννήθηκε άνδρας. Σύμφωνα με τον Αμερικανό δικηγόρο τους, το ζευγάρι σκοπεύει να προσκομίσει «επιστημονικά» στοιχεία και φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς.

Αρκετοί από τους κατηγορούμενους στη δίκη του Παρισιού φέρονται να αναδημοσίευσαν αναρτήσεις της Owens. Σε μία από αυτές, ένας κατηγορούμενος ισχυριζόταν ότι «2.000 άτομα» ήταν έτοιμα να πάνε «πόρτα-πόρτα στην Αμιένη» — την πόλη καταγωγής του προεδρικού ζεύγους — «για να βρουν την αλήθεια».

Παρόμοιες ψευδείς φήμες έχουν στοχοποιήσει και άλλες γυναίκες υψηλού προφίλ στην πολιτική σκηνή, όπως τη Μισέλ Ομπάμα, την Καμάλα Χάρις και την Τζασίντα Άρντερν.