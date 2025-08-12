Στο «στόχαστρο» των Μακρόν Αμερικανίδα influencer: Προσέλαβαν ντετέκτιβ μετά την αγωγή σε βάρος της

Εκτάσεις λαμβάνει η «διαμάχη» μεταξύ του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας και της φιλοτραμπικής influencer Κάντας Όουενς.

Συγκεκριμένα, ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν μετά την αγωγή που κατέθεσαν σε βάρος της influencer, προσέλαβαν ντετέκτιβ για να την ερευνήσουν. Υπενθυμίζεται ότι η Όουενς είχε υποστηρίξει ψευδώς ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας. Κατά συνέπεια, το προεδρικό ζεύγος προσέφυγε σε βάρος της κατηγορώντας την για συκοφαντική δυσφήμιση.

Το γραφείο ερευνών που προσέλαβε το προεδρικό ζεύγος κατέγραψε τις διασυνδέσεις της Όουενς με προσωπικότητες από την γαλλική ακροδεξιά ακροδεξιούς λαϊκιστές από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, αλλά και τις διαδικτυακές της επαφές με τον Ρώσο υπερεθνικιστική φιλόσοφο Αλεξάντερ Ντούγκιν, τον αποκαλούμενο και «Ρασπούτιν του Πούτιν» από δυτικά ΜΜΕ.

Επιπλέον, σημείωσε ότι ΜΜΕ που ελέγχονται από το ρωσικό κράτος προώθησαν τους ισχυρισμούς που διατύπωσε η Όουενς. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκαν αποδείξεις προσωπικών ή επιχειρηματικών δεσμών της influencer με Ρώσους αξιωματούχους.

Αγωγή 219 σελίδων

Το γεγονός ότι οι Μακρόν προσέλαβαν ντετέκτιβ δείχνει, σύμφωνα με τους Financial Times, ότι το προεδρικό ζεύγος επιδιώκει την καταδίκη της Όουενς.

Η αγωγή 219 σελίδων που κατατέθηκε στο δικαστήριο της πολιτείας του Ντέλαγουερ την Τετάρτη 23/07 κατηγορεί την Όουενς ότι διαδίδει «αποδεδειγμένα ψευδείς» ισχυρισμούς μέσω των πλατφορμών της, συμπεριλαμβανομένου ενός podcast οκτώ μερών και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό να τροφοδοτήσει μια «συγκεκριμένη βάση θαυμαστών» που «επιδιώκει τη φήμη», ισχυρίζονται οι Μακρόν.

«Αυτά τα ψέματα έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στους Μακρόν», σύμφωνα με την αγωγή, η οποία κατονομάζει την Όουενς καθώς και τις επιχειρηματικές της πράξεις, οι οποίες έχουν συσταθεί στο Ντέλαγουερ.

Οι ψευδείς ισχυρισμοί έχουν προκαλέσει μια «εκστρατεία παγκόσμιας ταπείνωσης« των Μακρόν «μετατρέποντας τις ζωές τους σε τροφή για ψέματα που αποσκοπούν στο κέρδος», αναφέρει η καταγγελία.

«Η Όουενς έχει αναλύσει την εμφάνισή τους, τον γάμο τους, τους φίλους τους, την οικογένειά τους και την προσωπική τους ιστορία — διαστρεβλώνοντάς τα όλα σε μια γκροτέσκα αφήγηση που έχει σχεδιαστεί για να πυροδοτήσει και να υποβαθμίσει», ισχυρίζεται το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στην καταγγελία.

«Το αποτέλεσμα είναι ένας αδιάκοπος εκφοβισμός σε παγκόσμια κλίμακα. Κάθε φορά που οι Μακρόν φεύγουν από το σπίτι τους, το κάνουν γνωρίζοντας ότι αμέτρητοι άνθρωποι έχουν ακούσει, και πολλοί πιστεύουν, αυτές τις άθλιες κατασκευές. Είναι παρεμβατικό, απάνθρωπο και βαθιά ανήθικο».