Γνωστός influencer έκανε μονοήμερη εκδρομή στην Αθήνα από Νέα Υόρκη -Το απίθανο βίντεο στο Instagram

Ο γνωστός Αμερικανός influencer Kevin Dronik που έχει γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο ήρθε και στην Αθήνα, και μάλιστα αυθημερόν!

Όπως εξήγησε ο ίδιος, αναχώρησε με την βραδινή πτήση από τη Νέα Υόρκη και αφίχθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα το πρωί.

Με όχημα ένα... ηλεκτρικό πατίνι κατάφερε να επισκεφτεί δημοφιλή σημεία της πόλης. Μέσα σε λίγες ώρες, δοκίμασε χωριάτικη σαλάτα, σουβλάκι και άλλα ελληνικά φαγητά, ανακάλυψε γωνιές της πρωτεύουσας και στο τέλος της ημέρας επέστρεψε με την βραδινή πτήση στη Νέα Υόρκη!



Ο γνωστός influencer, που ανέβασε «υλικό» από το ταξίδι-αστραπή στην Αθήνα στο Instagram, έχει κάνει αυτόν τον... άθλο επισκεπτόμενος πάρα πολλές πόλεις στον κόσμο.

Πρόκειται για έναν σταρ του TikTok και του Instagram που έγινε διάσημος για τις κρυφές ηχογραφήσεις και τις αναρτήσεις βίντεο με διασκεδαστικές βόλτες με το αυτοκίνητο μαζί με τη γιαγιά του. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 360.000 ακόλουθους.