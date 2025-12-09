Οργή στη Γαλλία κατά της Μπριζίτ Μακρόν - Χαρακτήρισε «ηλίθιες βρωμιάρες» ακτιβίστριες

Την οργή τους έχουν εκφράσει φεμινιστικές οργανώσεις αλλά και απλοί πολίτες στη Γαλλία μετά από τις εμπρηστικές δηλώσεις της Πρώτης Κυρίας της χώρας, Μπριζίτ Μακρόν κατά τη διάρκεια παράστασης.

Σε βίντεο που αρχικά δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου από το γαλλικό μέσο ενημέρωσης Public, η Μπριζίτ Μακρόν συνομιλεί με τον Γάλλο ηθοποιό Αρύ Αμπιτάν αφότου διακόπηκε η παράστασή του στην οποία συμμετέχει και η κόρη της Τιφαίν Οζιέρ.

Συγκεκριμένα, η Μπριζίτ Μακρόν πήγε στα παρασκήνια για να μιλήσει με τον Αμπιτάν αφού μια φεμινιστική ομάδα εισέβαλε στο θέατρο, φορώντας μάσκες και σηκώνοντας πανό. Η ομάδα φώναξε συνθήματα εναντίον του ηθοποιού πριν οδηγηθεί στην έξοδο από το προσωπικό ασφαλείας του θεάτρου. Όπως σημειώνουν τα γαλλικά μέσα, ο Αμπιτάν είχε κατηγορηθεί το 2021 για βιασμό αλλά η υπόθεση αρχειοθετήθηκε το 2023 λόγω έλλειψης στοιχείων.

Αν και στη συνέχεια το βίντεο διαγράφηκε από την ιστοσελίδα, αρκετοί ήταν αυτοί που κατάφεραν να το αποθηκεύσουν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αναστάτωση.

«Φοβάμαι», ακούγεται να λέει ο Άμπιταν στο βίντεο. «Αν υπάρχουν ηλίθιες σκύλες θα τις διώξουμε», ακούγεται να απαντά η Μπριζίτ Μακρόν, χρησιμοποιώντας τη χυδαία έκφραση «sales connes» που μεταφράζεται στα ελληνικά σε «ηλίθιες βρωμιάρες».

«Κι εγώ είμαι μια ηλίθια σκύλα»

Η φεμινιστική ομάδα πίσω από τη δράση του Σαββάτου, #NousToutes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετέτρεψε την προσβολή σε hashtag και πολλές αναρτήσεις την κοινοποίησαν σε ένδειξη υποστήριξης.

Μεταξύ αυτών που το χρησιμοποίησαν ήταν η ηθοποιός Τζούντιθ Γκοντρές, η οποία έχει γίνει φεμινιστικό είδωλο από τότε που κατηγόρησε δύο σκηνοθέτες για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικη και ζήτησε να τερματιστεί αυτή η συμπεριφορά στον πολιτιστικό τομέα της Γαλλίας. «Κι εγώ είμαι μια ηλίθια σκύλα», έγραψε στο Instagram.

Μια ακτιβίστρια που συμμετείχε στη δράση και η οποία έδωσε το ψευδώνυμο Γκουέν για να αποφύγει τις επιπτώσεις, δήλωσε ότι η συλλογικότητα ήταν «βαθιά σοκαρισμένη» από το λεξιλόγιο που χρησιμοποίησε η Μπριζίτ Μακρόν.

«Είναι άλλη μια προσβολή προς τα θύματα και τις φεμινιστικές ομάδες», τόνισε.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της πρώτης κυρίας υποστήριξε ότι τα λόγια της θα πρέπει να θεωρηθούν ως «κριτική της ριζοσπαστικής μεθόδου που χρησιμοποίησαν όσοι διέκοψαν την εκπομπή».

«Η Μπριζίτ Μακρόν δεν εγκρίνει αυτή τη ριζοσπαστική μέθοδο», δήλωσε ένα μέλος της ομάδας της.

