Η Μπριζίτ Μακρόν σε ρόλο DJ: 300 παιδιά χόρεψαν υπό της ήχους της πάνω στο ντεκ

Τις μουσικές της ικανότητες πίσω από τα ντέκ επέδειξε η Πρώτη Κυρία της Γαλλία, Μπριζίτ Μακρόν, η οποία ανέλαβε χρέη dj σε παιδικό πάρτυ στη Disneyland και ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους με τις μουσικές της επιλογές.

Το στιγμιότυπο έγινε viral καθώς η σύζυγος του προέδρου της Γαλλίας έδωσε το παρών την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στην φιλανθρωπική εκδήλωση «Pièces Jaunes» η οποία έχει στόχο να συγκεντρώσει χρήματα για τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας παιδιών και εφήβων.

Προκειμένου όμως να ενθαρρύνει τον κόσμο να προχωρήσει σε κάποια δωρεά, ανέλαβε το χρέος να διασκεδάσει τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, η Μπριζίτ Μακρόν επισκέφθηκε τη Disneyland μαζί με τον προπονητή της εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, στο πλαίσιο εκδήλωσης για τη στήριξη παιδιών.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών περίπου 300 παιδιά για να δουν την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας να μιξάρει τα τραγούδια. Φυσικά η Μπριζίτ Μακρόν το διασκέδασε και αυτό φάνηκε από τις κινήσεις της αφού χόρευε πάνω στον ρυθμό. Μάλιστα επέλεξε το το τραγούδι «Forever Young» των Alphaville.

Το κοινό thn αντάμειψε με ενθουσιώδη χειροκροτήματα και θετικές αντιδράσεις.

Η Disneyland Paris, μακροχρόνιος συνεργάτης του Ιδρύματος Νοσοκομείων, υποστηρίζει την πρωτοβουλία για 33η συνεχόμενη χρονιά. Η καμπάνια, η οποία ξεκίνησε σήμερα, θα διαρκέσει έως τις 7 Φεβρουαρίου, ωφελώντας τη βελτίωση της καθημερινότητας των νοσηλευόμενων παιδιών και εφήβων.