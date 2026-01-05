Ένοχοι οι δέκα κατηγορούμενοι για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της Μπριζίτ Μακρόν

Ένοχοι κρίθηκαν και οι δέκα κατηγορούμενοι στην υπόθεση διαδικτυακού εκφοβισμού κατά της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου.

Το δικαστήριο τους καταδίκασε για διάδοση ψευδών ισχυρισμών σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητά της, καθώς και για «κακόβουλα σχόλια» σχετικά με τη διαφορά ηλικίας που χωρίζει το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας.

Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης έως και οκτώ μηνών με αναστολή.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν κατέθεσαν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα τέλη Ιουλίου και αφορά στη διάδοση ψευδών ισχυρισμών στο διαδίκτυο ότι η Γαλλίδα Πρώτη Κυρία έχει γεννηθεί άνδρας.

Ο αβάσιμος ισχυρισμός έχει στοχοποιήσει το προεδρικό ζεύγος εδώ και χρόνια ενώ συχνά συνδυάζεται με την κριτική που δέχονται για τη διαφορά ηλικίας των 24 ετών που έχουν εξισώνοντάς τη ως «παιδεραστία».

Οι κατηγορούμενοι, οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες ηλικίας 41 έως 60 ετών, εάν κριθούν ένοχοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως δύο ετών. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι η 41χρονη Αουρελιέν Πουάρσον-Ατλάν, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Ζόι Σάγκαν», η οποία έχει συνδεθεί με κύκλους θεωριών συνωμοσίας.

Η αρχική καταγγελία κατατέθηκε τον Αύγουστο του 2024, γεγονός που οδήγησε σε έρευνα για κυβερνοπαρενόχληση και σε συλλήψεις τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2025. Η Μπριζίτ Μακρόν απουσίαζε από την ακροαματική διαδικασία.

Οι θεωρίες συνωμοσίας

Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνεται επίσης η 51χρονη Ντελφίν Ζ., αυτοαποκαλούμενη πνευματικό μέντιουμ με το ψευδώνυμο «Αμαντίν Ρουά». Το 2021, είχε δημοσιεύσει στο YouTube τετράωρη συνέντευξη με την «ανεξάρτητη δημοσιογράφο» Νατάσα Ρέι, στην οποία ισχυρίζονταν ότι η Μπριζίτ Μακρόν ήταν στην πραγματικότητα ο αδελφός της, Ζαν-Μισέλ Τρονιέ.

Το 2024, τους επιβλήθηκε πρόστιμο το οποίο κλήθηκαν να καταβάλλουν τόσο στη Μπριζίτ Μακρόν όσο και στον αδελφό της, ωστόσο η απόφαση ανετράπη έπειτα από έφεση. Η Πρώτη Κυρία έχει παραπέμψει πλέον την υπόθεση στο Ανώτατο Εφετείο της Γαλλίας.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, που εμφανίστηκαν ήδη από την εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν το 2017, ενισχύθηκαν από ακροδεξιούς και συνωμοσιολογικούς κύκλους τόσο στη Γαλλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το ζήτημα των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων έχει αποτελέσει επίκεντρο πολιτισμικών αντιπαραθέσεων.