Η Μπριζίτ Μακρόν δεν μετανιώνει για το «ηλίθιες βρωμιάρες» - «Λυπάμαι, ήμουν ο εαυτός μου»

Η πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, ζήτησε συγγνώμη έπειτα από τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε στα social media, όταν αποκάλεσε ακτιβίστριες κατά των βιασμών «ηλίθιες βρωμιάρες».

Η 72χρονη σύζυγος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν καταγράφηκε σε βίντεο να χρησιμοποιεί τον προσβλητικό χαρακτηρισμό σε βάρος τεσσάρων ακτιβιστριών του φεμινιστικού συλλογικού σχήματος #NousToutes (#AllofUs), οι οποίες διέκοψαν θεατρική παράσταση του κωμικού Αρί Αμπιτάν στις 6 Δεκεμβρίου.

«Λυπάμαι αν τις πλήγωσα»

Μιλώντας στο γαλλικό μέσο Brut τη Δευτέρα, η Μπριζίτ Μακρόν δήλωσε: «Λυπάμαι αν τις πλήγωσα», χαρακτηρίζοντας τα σχόλια που καταγράφηκαν σε βίντεο ως «ιδιωτικά».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να τα μετανιώσω. Ναι, είμαι η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά πάνω απ’ όλα είμαι ο εαυτός μου. Και στον ιδιωτικό μου χώρο μπορώ να χαλαρώσω με τρόπο που δεν είναι απολύτως πρέπων».

Όπως αναφέρει το france24, τα σχόλια έγιναν στα παρασκήνια, όταν η Μπριζίτ Μακρόν παρηγορούσε τον 51χρονο κωμικό. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το περιοδικό Public, ο Αμπιτάν ακούγεται να λέει «φοβάμαι», με την πρώτη κυρία να απαντά: «Αν υπάρχουν ηλίθιες βρωμιάρες, θα τις πετάξουμε έξω».

Η υπόθεση Αμπιτάν και οι αντιδράσεις

Ο Αρί Αμπιτάν είχε κατηγορηθεί το 2021 για βιασμό από νεαρή γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση για περίπου έναν μήνα. Μετά από τριετή έρευνα, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, απόφαση που επικυρώθηκε σε δεύτερο βαθμό τον Ιανουάριο του 2025.

Ωστόσο, η επιστροφή του στη σκηνή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από φεμινιστικές οργανώσεις, οι οποίες διαμαρτύρονται συστηματικά έξω από τους χώρους όπου εμφανίζεται.