Αυτοκτόνησε ο πατέρας που είχε αφήσει τη δίχρονη κόρη του στο αυτοκίνητο και πέθανε

Τέλος στη ζωή του έβαλε ο 38χρονος Christopher Scholtes από την Αριζόνα, ο οποίος ήταν αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως και 30 ετών για τον θάνατο της δίχρονης κόρης του. Ο άνδρας είχε αφήσει για περισσότερες από τρεις ώρες μέσα στο αυτοκίνητο το κοριτσάκι, σε συνθήκες καύσωνα και ο ίδιος φέρεται να παρακολουθούσε πορνογραφικό υλικό.

Το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Πίμα ανακοίνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, ότι ο Christopher Scholtes πέθανε το βράδυ της Τρίτης (04/11). Ο Christopher Scholtes, το πτώμα του οποίου βρέθηκε στο κέντρο του Φοίνιξ, είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τετάρτη, ώστε να τεθεί υπό κράτηση πριν από δίκη του αργότερα αυτόν τον μήνα.

Στο πλαίσιο συμφωνίας με τους εισαγγελείς που ανακοινώθηκε στις 22 Οκτωβρίου, ο Scholtes δήλωσε ένοχος για φόνο δευτέρου βαθμού και εκ προθέσεως κακοποίηση ανηλίκου, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Scholtes αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης μεταξύ 20 και 30 ετών και δεν θα είχε δικαίωμα πρόωρης αποφυλάκισης, όπως σημειώνει η USA Today.

«Σκότωσα το μωρό μας»



Στις 9 Ιουλίου 2024, ο Scholtes είπε στους ερευνητές ότι άφησε την δίχρονη κόρη του στο αυτοκίνητο για να κοιμηθεί, αλλά ότι νόμιζε ότι το κλιματιστικό λειτουργούσε έξω από το σπίτι της οικογένειας στη Marana, μια πόλη περίπου 100 μίλια νότια του Φοίνιξ. Η μητέρα του κοριτσιού τη βρήκε ώρες αργότερα, με το κλιματιστικό αυτόματα απενεργοποιημένο και την εξωτερική θερμοκρασία σχεδόν στους 40 βαθμούς.