Πέθανε ο Φρανκ Γκέρι, ο πιο διάσημος αρχιτέκτονας της εποχής του - Σχεδίασε ευφάνταστα κτίρια

Ο Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι, ένας από τους σπάνιους διεθνείς σουπερστάρ του επαγγέλματός του, απεβίωσε την Παρασκευή (5/12) σε ηλικία 96 ετών, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Η γοητεία του Frank Gehry με τη σύγχρονη ποπ αρτ οδήγησε στη δημιουργία μερικών από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Έγινε διάσημος με τα εμβληματικά κτίρια που σχεδίασε, όπως το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, η Αίθουσα Συναυλιών Γουόλτ Ντίσνεϊ στο Λος Άντζελες ή το Κτίριο που Χορεύει στην Πράγα, έργα που μαρτυρούν την τόλμη του και έφεραν επανάσταση στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, σπάζοντας τα σύνορά της με την τέχνη.

Ο Γκέρι πέθανε στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια μετά από σύντομη αναπνευστική ασθένεια, δήλω σε η Μίγκαν Λόιντ, επικεφαλής του προσωπικού της Gehry Partners LLP.

Ο Gehry τιμήθηκε με κάθε σημαντικό βραβείο που έχει να προσφέρει η αρχιτεκτονική, συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας τιμητικής διάκρισης στον τομέα, του βραβείου Pritzker, για αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως «αναζωογονητικά πρωτότυπο και εντελώς αμερικανικό» έργο. Άλλες διακρίσεις περιλαμβάνουν το χρυσό μετάλλιο του Βασιλικού Ινστιτούτου Βρετανών Αρχιτεκτόνων, το βραβείο για το συνολικό του έργο Αμερικανοί για τις Τέχνες και την ύψιστη τιμή της πατρίδας του, τον Σύντροφο του Τάγματος του Καναδά.

Breaking News: Frank Gehry, a titan of architecture, has died at 96. He designed some of the world’s most recognizable buildings — many widely regarded as masterpieces. https://t.co/7M0tT1NvXJ — The New York Times (@nytimes) December 5, 2025

Ο Gehry συνέχισε να εργάζεται μέχρι και τα 80 του, κατασκευάζοντας εμβληματικά κτίρια που αναμόρφωσαν τον ορίζοντα σε όλο τον κόσμο. Τα κεντρικά γραφεία της InterActiveCorp, γνωστά ως Κτίριο IAC, πήραν το σχήμα μιας λαμπερής κυψέλης όταν ολοκληρώθηκαν στην περιοχή Chelsea της Νέας Υόρκης το 2007.

Το 76 ορόφων κτίριο New York By Gehry, κάποτε ένα από τα ψηλότερα οικιστικά κτίρια στον κόσμο, αποτέλεσε μια εκπληκτική προσθήκη στον ορίζοντα του κάτω Μανχάταν όταν άνοιξε το 2011.

Την ίδια χρονιά, ο Gehry εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό του πανεπιστημίου του, του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια, ως καθηγητής αρχιτεκτονικής. Δίδαξε επίσης στο Γέιλ και στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.