ΗΠΑ: Πατέρας άφησε την κόρη του στο αυτοκίνητο στον καύσωνα- Έβλεπε πορνό και έπαιζε βιντεοπαιχνίδια

Λεπτομέρειες έρχονται στο φως πίσω από τον λόγο που ο 37χρονος Κρίστοφερ Σκόλτες άφησε την δίχρονη κόρη του να πεθάνει μέσα σε ένα αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια καύσωνα στην Αριζόνα.

Οι έρευνες έδειξαν ότι ο πατέρας της δίχρονη παρακολουθούσε πορνογραφικό υλικό, ενώ το κοριτσάκι κοιμόταν στο αυτοκίνητο για πάνω από τρεις ώρες, αποκάλυψαν οι εισαγγελείς κατά τη διάρκεια της δικαστικής ακρόασης της Τρίτης.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο απρόσεκτος πατέρας έπαιζε επίσης βιντεοπαιχνίδια και έπινε μπύρες, ενώ η κόρη του πέθαινε από την έκθεση στη ζέστη μέσα στο καυτό Acura του 2003 στις 9 Ιουλίου 2024.

Πότε ανακάλυψαν ότι το παιδί είχε χάσει τις αισθήσεις του

Πριν επιστρέψει στο σπίτι, ο Σκόλτες άφησε επίσης την Parker μόνη στο αυτοκίνητο σε ένα βενζινάδικο και ένα σούπερ μάρκετ, όπου κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να κλέβει κουτάκια μπύρας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έλαβε η Daily Mail. Ο Σκόλτες αρχικά ισχυρίστηκε ότι άφησε το παιδί να κοιμάται στο αυτοκίνητο με τον κλιματισμό σε πλήρη λειτουργία για 30 λεπτά μετά την επιστροφή του από τα ψώνια γύρω στις 12:30 μ.μ., επειδή δεν ήθελε να το ξυπνήσει.

Ωστόσο, τα δικαστικά έγγραφα έδειξαν αργότερα ότι έπαιζε βιντεοπαιχνίδια για περισσότερες από τρεις ώρες, μέχρι που η τρομοκρατημένη σύζυγός του, η γιατρός Erika, επέστρεψε στο σπίτι στις 4 μ.μ. και βρήκε το παιδί αναίσθητο στο αυτοκίνητό του.

Το μικρό κοριτσάκι άφησε την τελευταία του πνοή μια ώρα αργότερα στο Banner University medical Center, το ίδιο νοσοκομείο όπου η μητέρα της εργαζόταν ως αναισθησιολόγος.

Ο πατέρας, που είχε αποσπαστεί από το πορνό, φέρεται να παραδέχτηκε αργότερα ότι γνώριζε ότι ο κινητήρας του οχήματος θα σβήνε αυτόματα μετά από 30 λεπτά. Η Έρικα επέπληξε τον σύζυγό της με μια σειρά από μηνύματα κειμένου μετά την τραγωδία, στα οποία περιγράφονταν μια ανησυχητική τάση αμέλειας, όπως αποκαλύπτουν τα δικαστικά έγγραφα.

«Σου είπα να σταματήσεις να την αφήνεις στο αυτοκίνητο», είπε η συντετριμμένη μητέρα κατά τη διάρκεια της σπαρακτικής συζήτησης, στην οποία χαρακτήρισε τη μικρότερη κόρη της «τέλεια». «Πόσες φορές σου το έχω πει;»

Η συμπεριφορά του απέναντι στις υπόλοιπες κόρες του

Ο Σκόλτες απάντησε αργότερα, παραδεχόμενος ότι «σκότωσε το μωρό μας» και ζητώντας συγγνώμη. Οι άλλες δύο κόρες του Σκόλτες είπαν στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας τους τις άφηνε μερικές φορές μόνες στο αυτοκίνητο, ενώ «αποσυντονιζόταν παίζοντας το παιχνίδι του και τακτοποιώντας το φαγητό του», σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας.

Ο Σκόλτες κατηγορείται επίσης για επανειλημμένη σωματική κακοποίηση της μεγαλύτερης κόρης του, σύμφωνα με το Τμήμα Υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας, το οποίο ανέφερε ότι την χτυπούσε συχνά, την πέταγε και της χτυπούσε το κεφάλι στους τοίχους.

Παρά το γεγονός ότι κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού για την φρικτή δολοφονία – για την οποία έχει δηλώσει αθώος – η σύζυγος του πατέρα τεσσάρων παιδιών παρέμεινε στο πλευρό του, χαρακτηρίζοντας το τραγικό περιστατικό «μεγάλο λάθος».