Βγήκε το πόρισμα για το Titan: Σε ελλατωματικό σχεδιασμό οφείλεται η τραγωδία κοντά στον Τιτανικό

Η έκρηξη του υποβρυχίου που κατευθυνόταν στο ναυάγιο του Τιτανικού και οδήγησε στον τραγικό θάνατο 5 ανθρώπων το 2023, οφείλεται τελικά σε μηχανολογικά προβλήματα κατά το σχεδιασμό του, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (15/10) το αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).

Η τελική έκθεση του NTSB για την υποβρύχια επίσκεψη στο διάσημο ναυάγιο που κατέληξε σε τραγωδία, ανέφερε ότι η OceanGate, η εταιρεία που είχε στην ιδιοκτησία της το Titan, δεν δοκίμασε επαρκώς το πειραματικό υποβρύχιό της πριν από το ταξίδι.

Το υποβρύχιο Titan/IMAGO

Η εταιρεία, με έδρα την Ουάσιγκτον, η οποία ανέστειλε τις λειτουργίες της το τραγικό συμβάν, δεν γνώριζε την πραγματική ανθεκτικότητα του υποβρυχίου, ανέφερε χαρακτηριστικά η έκθεση.

Τα θύματα, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της OceanGate, Στόκτον Ρας, πέθαναν ακαριαία στον Βόρειο Ατλαντικό κατά την κατάβαση στα ερείπια του Τιτανικού.

Η κατάρρευση σκότωσε επίσης τον Γάλλο υποβρύχιο εξερευνητή Πολ-Ανρί Ναρζεόλε, γνωστό ως «Mr Titanic», τον Βρετανό εξερευνητή Χάμις Χάρντινγκ και δύο μέλη μιας επιφανούς οικογένειας από το Πακιστάν, ο Shahzada Dawood και ο γιος του Suleman Dawood.

Θα μπορούσε να είχε εντοπιστεί νωρίτερα εάν τηρούνταν πρωτόκολλα ασφαλείας

Ο ελαττωματικός σχεδιασμός του Titan «οδήγησε στην κατασκευή ενός σύνθετου δοχείου πίεσης από ανθρακονήματα που περιείχε πολλαπλές ανωμαλίες και δεν πληρούσε τις απαραίτητες απαιτήσεις αντοχής και ανθεκτικότητας», ανέφερε το NTSB.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τα δεδομένα της οποίας μεταφέρει ο Guardian, η OceanGate δεν είχε ακολουθήσει τις τυπικές οδηγίες για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης και το Titan θα μπορούσε να είχε εντοπιστεί νωρίτερα εφόσον το είχε κάνει.

Εάν η εταιρεία είχε τηρήσει τα αναμενόμενα πρωτόκολλα, θα είχε εξοικονομήσει «χρόνο και πόρους», ανέφερε η έκθεση, ενώ σημείωσε ότι «η διάσωση δεν ήταν δυνατή σε αυτήν την περίπτωση».

Η έκθεση ήταν επίσης επικριτική για την κουλτούρα της εταιρείας, αναφέροντας έναν πρώην τεχνικό επιχειρήσεων που είχε σημάνει συναγερμό για πιθανή παραβίαση των κανονισμών της ακτοφυλακής πριν από την κατάρρευση.

Η έκθεση του NTSB συνάδει με μια έκθεση της ακτοφυλακής που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο και περιέγραφε την κατάρρευση του Titan ως αποτρέψιμη. Η ακτοφυλακή διαπίστωσε ότι οι διαδικασίες ασφαλείας στο OceanGate ήταν «κρίσιμα ελαττωματικές» και διαπίστωσε «κατάφωρες αποκλίσεις» μεταξύ των πρωτοκόλλων ασφαλείας και των πραγματικών πρακτικών.

Το Titan

Το πλοίο πραγματοποιούσε ταξίδια προς τον τόπο του Τιτανικού από το 2021. Η τελευταία του κατάδυση έγινε το πρωί της 18ης Ιουνίου 2023. Το υποβρύχιο έχασε την επαφή με το σκάφος υποστήριξής του περίπου δύο ώρες μετά την κατάδυση.

Η πολυήμερη έρευνα για τους επιζώντες στα ανοιχτά του Καναδά, έγινε είδηση διεθνώς. Σύντομα έγινε σαφές ότι δεν θα υπήρχαν επιζώντες, επομένως η ακτοφυλακή και άλλες Αρχές ξεκίνησαν μακροχρόνιες έρευνες για το τι είχε συμβεί.

Η έκρηξη του υποβρυχίου αποτέλεσε θέμα ενός ντοκιμαντέρ του Netflix που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος.