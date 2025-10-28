Τραγωδία στην Ιταλία: Τερματοφύλακας της Ίντερ σκότωσε με το αυτοκίνητο ηλικιωμένο σε αμαξίδιο

Τραγικό δυστύχημα στο Μιλάνο το πρωί της Δευτέρας (27/10). Ο Χοσέπ Μαρτίνεθ, δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ παρέσυρε με το αυτοκίνητο έναν 81χρονο άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο, σκοτώνοντας τον ακαριαία. Το δυστυχές γεγονός συνέβη σε κοντινή απόσταση από το προπονητικό κέντρο των «νερατζούρι», κοντά στην πόλη Κόμο, στην περιοχή Φενεγκρό. Ο τερματοφύλακας πιθανολογείται πως ταξίδευε στο προπονητικό κέντρο για να παρεβρεθεί στην προπόνηση.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιταλική «Repubblica», ο ηλικιωμένος άνδρας ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και βρέθηκε στη λωρίδα, στην οποία οδηγούσε ο Μαρτίνεθ. Ο 27χρονος σταμάτησε αμέσως, προκειμένου να παράσχει στον άτυχο άνδρα τις πρώτες βοήθειες, όμως η σφοδρότητα του χτυπήματος προκάλεσε ακαριαίο θάνατο.

È accaduta una involontaria tragedia con protagonista Josep Martinez pic.twitter.com/QcYOKaw7sB — Nicola (@Nicola89144151) October 28, 2025

Ο Χοσέπ Μαρτίνεθ, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής στη σεζόν 2 εμφανίσεις στη Serie A. Υπέγραψε στην Ίντερ το 2024 και λειτουργεί ως αναπληρωματικός τερματοφύλακας της ομάδας, πίσω από τον Γιαν Σόμερ. Πριν τη μεταγραφή του στην ομάδα από το Μιλάνο, ξεχώρισε για τις εμφανίσεις του με τη Τζένοα, στην οποία ήταν βασικός. Έχει αγωνιστεί, επίσης στη γερμανική Λειψία, αλλά και την ισπανική Λας Πάλμας.

Η Ίντερ, μετά και το τραγικό συμβάν αποφάσισε ως ένδειξη πένθους την ακύρωση της συνέντευξης Τύπου, που επρόκειτο να παραχωρήσει την Τρίτη (28/10) ο προπονητής της ομάδας Κίβου, εν όψει του αγώνα με τη Φιορεντίνα.