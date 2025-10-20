Τραγωδία στο ιταλικό μπάσκετ: Νεκρός ο οδηγός έπειτα από ενέδρα σε πούλμαν οπαδών

Σοκ προκάλεσε η επίθεση σε πούλμαν που μετέφερε τους οπαδούς της Πιστόια μετά τον αγώνα της Serie A2 του ιταλικού πρωταθήματος μπάσεκτ, με τη Ριέτι. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς Τέρνι, κάποιοι αγνώστοι εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά του οχήματος. Ένα μεγάλο αντικείμενο, πιθανώςτούβλο, διέλυσε το παρμπρίζ και τραυμάτισε θανάσιμα τον εφεδρικό - δεύτερο οδηγό, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.



Ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο. Το πούλμαν συνοδευόταν από δυνάμεις της αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να αποφευχθεί η τραγωδία. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Κοντιλιάνο.

🙏 NON CI SONO PAROLE

Una tragedia dopo la partita tra #Rieti e #Pistoia in A2. Il pullman dei tifosi pistoiesi è stato bersagliato con sassi. Uno dei due autisti è stato colpito ed è deceduto.



Non ci sono parole.

Un pensiero alla famiglia.

Vergogna.



