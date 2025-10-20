Τραγωδία στο ιταλικό μπάσκετ: Νεκρός ο οδηγός έπειτα από ενέδρα σε πούλμαν οπαδών
Κατά τη μεταφορά των οπαδών της Πιστόια μετά τον αγώνα με τη Ριέτι, το πούλμαν δέχθηκε επίθεση με πέτρες, με τραγικό αποτέλεσμα.
Σοκ προκάλεσε η επίθεση σε πούλμαν που μετέφερε τους οπαδούς της Πιστόια μετά τον αγώνα της Serie A2 του ιταλικού πρωταθήματος μπάσεκτ, με τη Ριέτι. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς Τέρνι, κάποιοι αγνώστοι εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά του οχήματος. Ένα μεγάλο αντικείμενο, πιθανώςτούβλο, διέλυσε το παρμπρίζ και τραυμάτισε θανάσιμα τον εφεδρικό - δεύτερο οδηγό, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.
Ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο. Το πούλμαν συνοδευόταν από δυνάμεις της αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να αποφευχθεί η τραγωδία. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Κοντιλιάνο.