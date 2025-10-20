Αναβλήθηκε το Χάποελ-Μακάμπι μετά από επεισόδια και τραυματισμούς

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα την αναβολή του αγώνα Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ, για το μεγάλο ντέρμπι της χώρας. Η αναμέτρηση επρόκειτο να ξεκινήσει το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο «Μπλούμφιλντ», όμως δεν διεξήχθη τελικά, ύστερα από απόφαση της αστυνομίας.

מועדון הכדורסל הפועל "IBI" תל אביב מזועזע מהמראות הקשים שנראו הערב מחוץ לאצטדיון בלומפילד.



אוהדים שביקשו אך ורק ליהנות מאירוע ספורטיבי מצאו את עצמם נרמסים תחת רגלי סוסים וסופגים יחס אלים, מביש ומקומם - דווקא מצד אלה שתפקידם להגן על אזרחי המדינה.



לא ייתכן שמראות קשים כאלה חוזרים… pic.twitter.com/HeVsQYYsC3 — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) October 19, 2025

Στις εξέδρες επικράτησε χάος, με περιστατικά βίας, ρίψεις καπνογόνων και κροτίδων, που οδήγησαν σε δεκάδες τραυματισμούς. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, τραυματίστηκαν 15 φίλαθλοι και 3 αστυνομικοί, ενώ έγιναν και πολλές συλλήψεις και προσαγωγές.

Israeli Police cancelled the Tel Aviv derby tonight between Maccabi Tel Aviv Vs Hapoel Tel Aviv after a riot between rival fans broke out that posed a "risk to life"



According to Keir Starmer the Israeli Police are now Anti-Semitic pic.twitter.com/FRItLIJVSY — Cllr Martin Abrams 🕊️🍉 (@Martin_Abrams) October 19, 2025

Αρχικά αποφασίστηκε να υπάρξει καθυστέρηση στη σέντρα, ωστόσο το παιχνίδι τελικά αναβλήθηκε. Η αστυνομία εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη «λόγω επεισοδίων και κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή».