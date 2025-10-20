Αναβλήθηκε το Χάποελ-Μακάμπι μετά από επεισόδια και τραυματισμούς
Η ένταση ξέφυγε πριν από την σέντρα του Χάποελ-Μακάμπι, με επεισόδια και τραυματίες να οδηγούν σε αναβολή τον αγώνα.
Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα την αναβολή του αγώνα Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ, για το μεγάλο ντέρμπι της χώρας. Η αναμέτρηση επρόκειτο να ξεκινήσει το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο «Μπλούμφιλντ», όμως δεν διεξήχθη τελικά, ύστερα από απόφαση της αστυνομίας.
Στις εξέδρες επικράτησε χάος, με περιστατικά βίας, ρίψεις καπνογόνων και κροτίδων, που οδήγησαν σε δεκάδες τραυματισμούς. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, τραυματίστηκαν 15 φίλαθλοι και 3 αστυνομικοί, ενώ έγιναν και πολλές συλλήψεις και προσαγωγές.
Αρχικά αποφασίστηκε να υπάρξει καθυστέρηση στη σέντρα, ωστόσο το παιχνίδι τελικά αναβλήθηκε. Η αστυνομία εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη «λόγω επεισοδίων και κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή».