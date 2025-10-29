Ούτε Μέσι, ούτε Ρονάλντο: Αυτοί είναι οι 5 καλύτεροι ποδοσφαιριστές όλων των εποχών για τον Μόντριτς

Ακόμα κι αν μοιράστηκε γήπεδο με δύο από τους κορυφαίους όλων των εποχών, ο Λούκα Μόντριτς δεν δίστασε να αφήσει εκτός της προσωπικής του «πεντάδας» τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κροάτης μάγος της μεσαίας γραμμής, που στα 40 του συνεχίζει να μαγεύει με τη φανέλα της Μίλαν, αποκάλυψε τους πέντε ποδοσφαιριστές κορυφαίους για εκείνον ποδοσφαιριστές.



Στην κορυφή, φυσικά, ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο «Ντιεγκίτο» υπήρξε το απόλυτο ίνδαλμα της γενιάς του Μόντριτς. Ο Κροάτης έχει μιλήσει πολλές φορές με δέος για τον Αργεντινό μάγο, λέγοντας πως «ήταν από τους λίγους που μπορούσαν να κάνουν το αδύνατο να φαίνεται απλό».



Ακολουθεί ο Φραντσέσκο Τότι,. Ο Λούκα έχει παραδεχτεί πως το να ανταλλάξει φανέλα με τον «αιώνιο Ρωμαίο» το 2016 ήταν μια στιγμή μοναδική , ένα ποδοσφαιρικό «ιερό δισκοπότηρο».

Το απόσπασμα με τον Κροάτη να αποκαλύπτει τους κορυφαίους «5»:

Luka Modric names Diego Maradona as his favorite football player ever 🐐🇭🇷 pic.twitter.com/94kALW3lpB — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 27, 2025





Στην τρίτη θέση, το «Φαινόμενο», Ρονάλντο Ναζάριο. Ο Μόντριτς δεν κρύβει την αδυναμία του στον Βραζιλιάνο killer της δεκαετίας του ’90. «Μεγάλωσα ερωτευμένος με το ποδόσφαιρό του», έχει πει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως, όσο κι αν σέβεται τον Κριστιάνο, «ο Ρονάλντο ήταν ο αγαπημένος μου».



Από τη χώρα του, ξεχωρίζει τον Ζβόνιμιρ Μπόμπαν, τον άνθρωπο που ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά Κροατών να πιστέψει ότι μπορεί να φτάσει ψηλά. Ο Μόντριτς τον αποκαλεί «νούμερο ένα της παιδικής μου ηλικίας».





Και φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Ζινεντίν Ζιντάν. Από είδωλο των παιδικών του χρόνων, έγινε μέντοράς του στη Ρεάλ Μαδρίτης. «Κάθε του συμβουλή είναι σαν χρυσόσκονη», έχει πει ο Κροάτης, που συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία, έχοντας πια το όνομά του δίπλα σε αυτούς του μύθους.