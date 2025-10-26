Κόμο και Φάμπρεγας: Η «έκπληξη» που ταράζει τη Serie A

Από τις όχθες της πανέμορφης λίμνης Κόμο μέχρι τις έντονες μάχες της Serie A, η άνοδος της Κόμο 1907 είναι εντυπωσιακή και συναρπαστική. Μια ιστορική ομάδα που κάποτε αγωνιζόταν στις χαμηλότερες κατηγορίες του ιταλικού ποδοσφαίρου, τώρα βιώνει τη δεύτερη συνεχόμενη σεζόν της στην κορυφαία κατηγορία και φέτος πετάει ψηλά.

Με ηγέτη τον πρώην μέσο της Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ και Τσέλσι, Σέσκ Φάμπρεγας, η Κόμο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 6η θέση της Serie A. Με φιλόδοξους ιδιοκτήτες και σαφή ποδοσφαιρική ταυτότητα, η Κόμο κάνει αίσθηση και έχει φιλοδοξίες να σκαρφαλώσει ψηλότερα στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Κάτω από την καθοδήγηση του Φάμπρεγας, η ομάδα ακολούθησε ένα σύγχρονο στυλ παιχνιδιού, που της χάρισε την 10η θέση πέρσι, στην πρώτη της σεζόν στην Serie A από το 2003 και την καλύτερη θέση της από τη δεκαετία του ’80. Το καλοκαίρι ήταν εξαιρετικά δραστήριο στο μεταγραφικό παζάρι, με πολλούς ποιοτικούς παίκτες να εντάσσονται στο ρόστερ, χωρίς όμως να αλλοιωθεί η φιλοσοφία που τους οδήγησε μέχρι εδώ.

Το μυστικό της ανόδου και η μάχη με τους «μεγάλους» της Serie A

Παρά το γεγονός ότι η επιτυχία δεν απαιτεί πάντα μεγάλες δαπάνες, η Κόμο έχει επενδύσει σημαντικά στο ρόστερ της. Μόνο τέσσερις ομάδες της Serie A ξόδεψαν περισσότερα φέτος, ενώ καμία δεν είχε υψηλότερη καθαρή δαπάνη. Οι επενδύσεις ήταν σημαντικές, αλλά η ομάδα τα καταφέρνει εξαιρετικά με ένα πολύ νεανικό και ταλαντούχο σύνολο.

Φυσικά, ξεχωρίζει η απόκτηση του νεαρού Νίκο Παζ από τη Ρεάλ Μαδρίτης για μόλις 6 εκατ. ευρώ το 2024, που έχει ήδη εξελιχθεί σε αστέρι. Η Ρεάλ διατηρεί buy-back δικαίωμα, αλλά ο νεαρός έχει ήδη αφήσει το στίγμα του, με 4 γκολ και 4 ασίστ στα πρώτα 7 παιχνίδια της Κόμο.

Ο ίδιος ο πρόεδρος της Κόμο παραδέχτηκε ότι η πραγματική άνοδος στην κορυφή θα είναι δύσκολη. Η Κόμο είναι μια πολύ μικρή πόλη και για να προσελκύσει ποδοσφαιριστές χρειάζεται κάτι παραπάνω, όπως η φήμη της Λίμνης Κόμο ως προορισμός για διάσημους. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί, καθώς η ομάδα αντιμετωπίζει οικονομικούς περιορισμούς, τόσο λόγω περιορισμένων εσόδων όσο και εξαιτίας του Financial Fair Play.

Shoutout to the cameraman for this angle of Nico Paz's goal 😍#ComoJuve pic.twitter.com/5015B5xwwL — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 21, 2025

Ο Φάμπρεγας ως προπονητής

Ο Σέσκ Φάμπρεγας ανέλαβε επίσημα τα ηνία της Κόμο πέρσι, έχοντας προηγουμένως εμπλακεί ως παίκτης και βοηθός προπονητή. Παρά τις επαφές με μεγάλες ομάδες όπως η Λεβερκούζεν και η Ίντερ, ο Ισπανός μένει επικεντρωμένος στο έργο του στο Κόμο. «Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ από την πρώτη μέρα», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου.

Το επιθετικό στυλ, η δημιουργικότητα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και η έμφαση στους επιθετικούς παίκτες έχουν κάνει τη Κόμο ομάδα που παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και σπάνια χάνει τη μπάλα. Αν συνεχίσει έτσι, δεν αποκλείεται ο Φάμπρεγας να βρεθεί σύντομα στον πάγκο μιας μεγάλης ευρωπαϊκής ομάδας, αν και τώρα η προτεραιότητά του είναι να διατηρήσει την ανοδική πορεία.