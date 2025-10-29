Ο Δουβίκας «χτύπησε» ξανά για την Κόμο (vid)

Η Κόμο αντιμετωπίζει την Ελλάς Βερόνα για την 9η αγωνιστική της Serie A, με τον Τάσο Δουβίκα να παίρνει φανέλα βασικού από τον Φάμπρεγκας και να ανταποδίδει την εμπιστοσύνη με εντυπωσιακό τρόπο.

Μόλις στο 9ο λεπτό, ο Δουβίκας σηκώθηκε ιδανικά μέσα στην περιοχή και με τρομερή κεφαλιά νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του. Ήταν το πέμπτο γκολ του σε 11 συμμετοχές φέτος, ενώ μετράει και μία ασίστ.