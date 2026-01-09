Αποθέωσε ξανά τον Δουβίκα ο Φάμπρεγκας: «Τον αποκτήσαμε γιατί όπου κι αν ήταν πάντα έβαζε γκολ»

Η Κόμο κάνει καταπληκτική χρονιά μέχρι τώρα στην Serie A, καθώς φιγουράρει στην 6η θέση με μόλις τρεις βαθμούς απόσταση από τις θέσεις που οδηγούν στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Τάσος Δουβίκας είναι ένας βασικός παράγοντας σε αυτή την φανταστική πορεία της Ιταλικής ομάδας.

Ο 26χρονος επιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην εκτός έδρας νίκη (3-0) επί της Πίζα, καθώς βρήκε δίχτυα δύο φορές και έφτασε τα έξι τέρματα στο πρωτάθλημα. Στο 76' με όμορφο πλασέ σε τετ-α-τετ, και στις καθυστερήσεις του αγώνα με εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, έφτασε τα εννέα γκολ σε 20 εμφανίσεις με τη φανέλα της Κόμο, σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Σέσκ Φάμπρεγκας δεν χάνει ευκαιρία να αποθεώνει τον διεθνή επιθετικό, και στην συνέντευξη τύπου ενόψει του αγώνα με την Μπολόνια αποκάλυψε ότι προχώρησε στην απόκτηση του Δουβίκα, επειδή πρόκειται για έναν επιθετικό που «βλέπει πάντα δίχτυα». Ο ισπανός τεχνικός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Δουβίκα, τονίζοντας το ένστικτο του 26χρονου μέσα στην περιοχή, την ικανότητά του να διαβάζει τις κινήσεις των αμυντικών και να επιτίθεται σωστά στον χώρο, λέγοντας ότι αυτά είναι στοιχεία που τον καθιστούν «καθαρό» σέντερ φορ.

Como, Fàbregas se deshace en elogios de Douvikas: "Le fichamos porque siempre ve puerta. Ramon es buenísimo"https://t.co/u7F2aQNpOU pic.twitter.com/wW1T5559VY — TODOmercadoWEB (@Todomercadoweb) January 8, 2026

Οι δηλώσεις του Φάμπρεγκας για τον Δουβίκα

«Πέρυσι, όταν θέλαμε να φέρουμε έναν επιθετικό, υπήρχαν τρία ονόματα στο τραπέζι. Τον πήραμε γιατί όπου κι αν ήταν πάντα έβαζε γκολ. Στην Ισπανία κινούνταν διαφορετικά, είναι δυνατός και επιτίθεται στο χώρο. Φαινόταν ότι είχε μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Όταν βλέπεις τα γκολ που έχει σκοράρει, είναι γκολ «καθαρού» σέντερ φορ. Ξέρει να διαβάζει πώς δυσκολεύεται ο αμυντικός, εναντίον ποιου παίζει, μυρίζεται πότε πρέπει να επιτεθεί και πότε να έρθει να πάρει την μπάλα. Όταν ήρθε εδώ, το ζήτημα ήταν περισσότερο το παιχνίδι υποστήριξης, να υποδέχεται την μπάλα. Γιατί ο Χόιλουντ ή ο Λουκάκου πάντα αποδίδουν; Γιατί ο Λαουτάρο είναι το νούμερο ένα στην Ιταλία; Επειδή ξέρουν τι να κάνουν όταν τους φτάνει η μπάλα και μπορούν να σε καταστρέψουν. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι μαζί του γιατί όταν δουλεύεις με τέτοιους παίκτες και έπειτα στη συνέχεια βελτιώνονται στο γήπεδο, για μένα αυτό μετράει πολύ. Είναι σημαντικό».