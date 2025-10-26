Τζέιμι Βάρντι: Πανηγύρισε το πρώτο του γκολ στην Ιταλία με εντυπωσιακή κωλοτούμπα

Μετά από 13 χρονιά στην Premier League όπου την κατέκτησε κιόλας το 2016 με την Λέστερ, ο Τζέιμι Βάρντι αποχώρησε για την Ιταλία και συγκεκριμένα για την Κρεμονέζε με σκοπό να συνεχίσει να σκοράρει ακόμα και στα 38 του χρονια.

Στην χθεσινή λοιπόν αναμέτρηση απέναντι στην Αταλάντα, ο πρώην άγγλος διεθνής σκόραρε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Κρεμονέζε και άνοιξε το σκορ, πανηγυρίζοντας με ανάποδη κωλοτούμπα. Με αυτόν τον τρόπο έδειξε ότι πλέον δεν παίζει ρόλο η ηλικία αλλά το πόσο καλή φυσική κατάσταση έχει ο κάθε παίχτης ακόμα και μια... ανάσα από τα 40 χρονιά ζωής.