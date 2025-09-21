Λάτσιο - Ρόμα 0-1: Οι τζιαλορόσι πήραν το ντέρμπι της «Αιώνιας Πόλης» στο ντεμπούτο του Τσιμίκα

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη νικήτρια τη Ρόμα (1-0) το μεγάλο «Derby della Capitale» απέναντι στη Λάτσιο, σε έναν αγώνα που συγκέντρωσε τα βλέμματα όλης της Ιταλίας. Το μεσημέρι της Κυριακής (21/9), στο «Ολίμπικο» της Ρώμης, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν για την 4η αγωνιστική της Serie A, σε ένα ντέρμπι με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς στον πάγκο των «λατσιάλι» βρισκόταν ο Χρήστος Μανδάς και στους «τζιαλορόσι» ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στο 80ο λεπτό.

The "Scouser in Rome" Tsimikas Coming on for As Roma Who are 1Nil Up against Lazio pic.twitter.com/p4vbPxhEPb — Stunner (@Stunner_Lfc) September 21, 2025

To ματς

Ο αγώνας ξεκίνησε με τη Ρόμα να έχει τον έλεγχο και να επιδιώκει το γρήγορο προβάδισμα. Η προσπάθεια καρποφόρησε στο 38’, όταν μετά από ωραία ασίστ του Ματίας Σουλέ, ο Λορέντζο Πελεγκρίνι νίκησε τον Ιβάν Πρόβεντελ με έξοχο δεξί πλασέ, στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας της Λάτσιο και διαμορφώνοντας το 1-0. Ήταν το τέταρτο γκολ του Ιταλού σε «Derby della Capitale», στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός για τη φετινή σεζόν.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λάτσιο ανέβασε την ένταση και δημιούργησε φάσεις για την ισοφάριση, με πιο χαρακτηριστική το τετ-α-τετ του Μπουλαγιέ Ντιά στο 54’, το οποίο κατέληξε άουτ. Ο Μαουρίσιο Σάρι προχώρησε σε αλλαγές για να ενισχύσει την ομάδα του, όμως στο 85’ ο Μπελαγιάν αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας τη Λάτσιο με παίκτη λιγότερο. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι γηπεδούχοι πλησίασαν ξανά στην ισοφάριση με σουτ του Κατάλντι που σταμάτησε στο δοκάρι, αλλά η Ρόμα διαχειρίστηκε το προβάδισμα και κράτησε το 1-0 μέχρι το φινάλε.

Με τη νίκη αυτή, η Ρόμα επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Τορίνο, συγκεντρώνοντας 9 βαθμούς και ανεβαίνοντας στην 4η θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, η Λάτσιο του Μανδά παρέμεινε στους τρεις βαθμούς και στην 14η θέση, μετρώντας την πρώτη ήττα από τους «τζιαλορόσι» ως γηπεδούχος μετά από 11 ματς χωρίς αρνητικό αποτέλεσμα.

Την επόμενη αγωνιστική, η Λάτσιο θα ταξιδέψει στη Γένοβα για να αντιμετωπίσει την Τζένοα, ενώ η Ρόμα θα υποδεχτεί την Ελλάς Βερόνα στο «Ολίμπικο».

The Derby Della Capitale between Lazio & Roma this afternoon 🇮🇹 pic.twitter.com/lj7x83mulL — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) September 21, 2025

Ενδεκάδες:

Λάτσιο: Προβεντέλ, Μάρουσιτς, Γκίλα, Ρομαγνιόλι, Ταβάρες (46' Λούκα Πελεγκρίνι), Γκεντουζί, Ροβέλλα (46' Κατάλντι), Ντελέ-Μπεσίρου (14' Μπελαγιάν), Πέδρο (79' Νοσλίν), Ντία (62' Καστεγιάνος), Ζατσαγκνί.

Ρόμα: Σβίλαρ, Τσελίκ, Μαντσίνι, Ν’Ντίκα, Ρενς, Κονέ, Κριστάντε (81' Ελ Αϊναουί), Ανχελίνιο (81' Τσιμίκας), Σουλέ (73' Μπαλντάντσι), Πελεγκρίνι (73' Πισίλι), Φέργκιουσον (66' Ντόβμπικ).