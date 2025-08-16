Χαμός στο φιλικό ανάμεσα σε Ατρόμητο και Λάτσιο: «Ξύλο» στη φυσούνα και αποβολές

Μόνο «φιλική» δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η αναμέτρηση μεταξύ του Ατρομήτου και της Λάτσιο με τις δυο ομάδες να «μονομαχούν» στο τελευταίο τους φιλικό πριν ξεκινήσουν και επίσημα οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Όπως όλα έδειχναν οι δύο ομάδες δεν είχα κάποια διάθεση για έντονα μαρκαρίσματα και σκληρό παιχνίδι μέχρι το 29ο λεπτό όπου όλα άλλαξαν.

Ο Ουεντραόγκο, όντας πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, δέχθηκε ένα πάτημα εκτός φάσης από τον Γκεντουζί και τα αίματα άναψαν για τα καλά. Ο Κίνι έτρεξε αμέσως να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του με τον ρέφερι της αναμέτρησης να μοιράζει από δυο κίτρινες κάρτες. Στην επόμενη φάση ο Μανσούρ, έκανε ένα πολύ σκληρό φάουλ στον Καστεγιάνος και η κατάσταση ξέφυγε τελείως.

Οι δυο ομάδες έγιναν ένα κουβάρι και με τους ψυχραιμότερους να μην μπορούν να ηρεμήσουν κανέναν και τους δυο προπονητές τον Λεωνίδα Βόκολο και τον Μαουρίσιο Σάρι να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, προσπαθώντας ο καθένας από την πλευρά του να ηρεμήσει τους ποδοσφαιριστές του. Η ένταση συνεχίστηκε μέχρι και στη φυσούνα με τον διαιτητή να μοιράζει από δυο κόκκινες κάρτες σε Μανσούρ και Καστεγιάνος.

EUROKINISSI