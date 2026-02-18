Σάλος στην Ισπανία: Παραιτήθηκε ο υπαρχηγός αστυνομίας μετά από κατηγορίες βιασμού

Ο υπαρχηγός της εθνικής αστυνομίας της Ισπανίας, Χοσέ Άνχελ Γκονθάλεθ-Χιμένεθ, παραιτήθηκε μετά τις κατηγορίες για βιασμό που κατέθεσε σε βάρος του μια αστυνομικός. Η παραίτησή του πυροδότησε πολιτική ένταση, με την αντιπολίτευση να απαιτεί την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, κατά την ομιλία του από την Ινδία όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, τόνισε ότι πληροφορήθηκε την υπόθεση μόλις χθες και υπερασπίστηκε τη «σθεναρή» αντίδραση του υπουργού, ο οποίος ζήτησε άμεσα την παραίτηση του υπαρχηγού. «Οι κατηγορίες είναι πολύ σοβαρές», δήλωσε και ζήτησε πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.

Σύμφωνα με τη μήνυση της αστυνομικού, ο υψηλόβαθμος αξιωματικός την έπεισε να τον συνοδέψει στο υπηρεσιακό κατάλυμα μετά από δείπνο τον Απρίλιο του 2025, όπου τη βίασε. Η καταγγελία αφορά βιασμό, καταναγκασμό και ψυχολογική βία, όπως ανέφερε ο δικηγόρος της, Χόρχε Πιεντραφίτα.

Από την άλλη πλευρά, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) και ο υπουργός Εσωτερικών υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν τίποτα για την υπόθεση πριν από τη δημόσια αποκάλυψή της, με τον Γκράντε-Μαρλάσκα να δηλώνει ότι θα παραιτηθεί μόνο αν το θύμα αισθανθεί ότι δεν προστατεύεται.

Η αντιπολίτευση ζητά παραίτηση υπουργού

Η αντιπολίτευση δεν πείστηκε. Το Λαϊκό Κόμμα (PP) κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να «κουκουλώσει» την υπόθεση, ενώ ο επικεφαλής του Vox, Ιγκνάθιο Χιλ Λάθαρο, τόνισε ότι ο υπουργός δεν έδειξε «ευπρέπεια» απέναντι σε αυτήν την «αποκρουστική» υπόθεση.

Η υπόθεση πλήττει προσωπικά τον Σάντσεθ, ο οποίος έχει θέσει την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Τα πρόσφατα σκάνδαλα σεξουαλικής παρενόχλησης μέσα στο PSOE και οι εκλογικές ήττες σε τοπικό επίπεδο έχουν εντείνει τις πιέσεις, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να δείχνουν πιθανή ήττα του κόμματός του από το Λαϊκό Κόμμα σε εθνικό επίπεδο.