Η Λίβερπουλ φοράει Tommy Hilfiger: Γιατί το Άνφιλντ καλύφθηκε με την μεγαλύτερη σημαία της εταιρίας

Η Λίβερπουλ είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο, και δεν θα μπορούσε να ανακοινώσει την συνεργασία της με την κορυφαία μάρκα Tommy Hilfiger με απλό τρόπο.

Οι reds και η κορυφαία αμερικάνικη μάρκα ανακοίνωσαν την συνεργασία τους, και το γνωστό brand έντυσε... το Άνφιλντ με μια τεράστια σημαία της, δηλώνοντας ότι είναι πλέον ο επίσημος παγκόσμιος συνεργάτης των πρωταθλητών Αγγλίας.

Η παγκόσμια πασίγνωστη εταιρία πρόκειται να ντύσει τόσο τις αντρικές, όσο και τις γυναικείες ομάδες της ομάδας αλλά και το προσωπικό σε απλές στιγμές όπως την έξοδό τους στο γήπεδο, μέχρι και σε παγκόσμιες καμπάνιες. Μάλιστα οι ποδοσφαιριστές Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Ντόμινικ Σόμποσλαι, Φλόριαν Βιρτζ, Κόνορ Μπράντλεϊ και Χιούγκο Εκιτίκε, καθώς και οι παίκτριες της γυναικείας ομάδας Τζέμα Μπόνερ και Λιάν Κίρναν, «ζωντανεύουν» την ανακοίνωση δίνοντας μια νότα φινέτσας, στυλ και αυτοπεποίθησης, με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να δηλώνει: «Είναι υπέροχο που βλέπουμε τη συνεργασία της ομάδας μας με την εταιρία να τίθεται σε ισχύ. Εμείς ως παίκτες είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τη συνεργασία να υλοποιείται, συνδυάζοντας τη μόδα, τον πολιτισμό και την κληρονομιά».

Για να σηματοδοτήσει αυτή τη συνεργασία με αληθινό στυλ, το αμερικανική brand δημιούργησε μια σημαία Tommy μήκους πάνω από 100 μέτρα και με πλάτος 65 μέτρα, με πάνω από 100 ώρες δουλειάς για να κατασκευαστεί τέλεια. Για να παρουσιαστεί η σημαία στο Άνφιλν, την κρατούσαν πάνω από 30 άτομα, με το κλασικό σήμα Tommy Hilfiger και το σήμα της Λίβερπουλ να ξεχωρίζουν και να κάνουν την τεράστια αποκάλυψη θεαματική.

liverpool.com

Ο Μπέν Λάτι, ο επικεφαλής εμπορικός διευθυντής της Λίβερπουλ, δήλωσε: «Η Tommy Hilfiger είναι ένα πραγματικά εμβληματικό όνομα στην παγκόσμια μόδα και είμαστε απόλυτα ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε μαζί τους καθώς εισέρχονται στον κόσμο του διασυλλογικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά».

«Με μια μακροχρόνια σύνδεση με το καινοτόμο στυλ και μια βαθιά ριζωμένη αίσθηση κοινότητας, αυτή η συνεργασία είναι μια φυσική επιλογή. Αυτή η μοναδική συνεργασία μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε μια διαφορετική πλευρά της ημέρας του αγώνα και τις στιγμές γύρω από αυτήν, δίνοντας παράλληλα στους οπαδούς ένα ακόμη σημείο σύνδεσης με τους ανθρώπους που εκπροσωπούν αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο.»

Ενώ ο ίδιος ο Τόμι Χίλφιγκερ μίλησε για την χαρά του για την συνεργασία λέγοντας: «Σε όλη μου την καριέρα έχω εμπνευστεί από αθλητικά είδωλα, ιστορίες και στολές. Με ελκύουν ομάδες με βαθιά οπαδική κληρονομιά και αφήγηση με γνώμονα τις αξίες, και η Λίβερπουλ έχει μια απαράμιλλη ιστορία που διαμορφώνεται από τους ανθρώπους της - την πίστη, την ανθεκτικότητα και την υπερηφάνειά τους».

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ με τους παίκτες και το προσωπικό του συλλόγου που εμπνέουν μια παγκόσμια βάση οπαδών να ονειρεύονται μέσα από την ασυμβίβαστη επιδίωξη του μεγαλείου».