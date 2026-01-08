Αστέρας της Άρσεναλ τιμωρήθηκε με πρόστιμο και απαγόρευση οδήγησης για υπερβολική ταχύτητα

Μπορεί ο Ντέκλαν Ράις να απασχολεί συνήθως τα Μέσα για την ποιότητα του και τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, αυτή τη φορά όμως ο Άγγλος χαφ «έκλεψε» τα φώτα της δημοσιότητας για τους λάθος λόγους. Ο παίκτης της Άρσεναλ πιάστηκε μέσα σε διάστημα λίγων ημερών να παραβιάζει τα όρια ταχύτητας, με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης για έξι μήνες.

Ο Ράις υπερέβη το όριο ταχύτητας πρώτη φορά στις 3 Ιανουαρίου, οδηγώντας με ταχύτητα 60 χμλ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 40, σε δρόμο κοντά στο σπίτι του. Λίγες ημέρες αργότερα, σε κοντινό δρόμο με όριο τα 60χλμ/ώρα, ο 26χρονος έπιασε τα 79χλμ/ώρα και όπως είναι λογικό, τιμωρήθηκε με αυστηρές ποινές.

🚨🔴‼️ Arsenal midfielder Declan Rice received a six-month driving ban after being caught speeding twice in one week on the same road 😳



The England international was recorded driving 37mph in a 30mph zone and 49mph in a 40mph zone within a five-day period.



The court applied… pic.twitter.com/TjSYLfnOy8 — Arsenal Zone (@ArsenalZNE) January 8, 2026

Ο Ράις δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Κρόλεϊ, ωστόσο η ποινή ήταν βαριά. Του επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο περίπου 2.540 ευρώ, που περιλαμβάνει χρηματική ποινή 1.750 ευρώ, προσαύξηση 700 ευρώ και δικαστικά έξοδα περίπου 100 ευρώ.

Παράλληλα, ο μέσος των «κανονιέρηδων» τιμωρήθηκε με εξάμηνη αφαίρεση διπλώματος, καθώς με τις δύο νέες παραβάσεις έφτασε συνολικά τους 15 βαθμούς ποινής, έχοντας ήδη έξι στο ενεργητικό του. Ένα ακριβό… μάθημα, αυτή τη φορά μακριά από τα γήπεδα.