Το σκάνδαλο που στιγμάτισε τον Γκίγκς: Η σχέση με την γυναίκα του αδερφού του και οι κατηγορίες

Ο Ράιαν Γκιγκς ήταν ένας θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ένας ήσυχος κατα κοινή ομολογία άνθρωπος, όμως όπως φάνηκε έκρυβε και ένα άλλο πρόσωπο πέρα από αυτό του φιλήσυχου ανθρώπου.

Η τέλεια εικόνα του άκρως επιτυχημένου τότε ποδοσφαιριστή που έπαιξε σε περισσότερους από 600 αγώνες και κέρδισε όλα τα σημαντικά τρόπαια με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, γκρεμίστηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε σχέση την σύζυγο του αδερφού του, Ρόντρι, τη Νατάσα. Οι δυο τους είχαν σχέση γύρω στα οκτώ χρόνια, με τον ίδιο να λέει ψέματα στην γυναίκα του αλλά και σε όλη την οικογένειά του.

Την είχε αφήσει έγκυο λίγο πριν παντρευτεί τον αδερφό του

Μάλιστα η Νατάσα είχε μείνει και έγκυος από τον Γκίγκς, ενώ όπως δήλωσε η ίδια: «Δύο μήνες πριν τον γάμο μου με τον Ρόντρι Γκιγκς ήμουν στο κρεβάτι με τον αδερφό του, Ράιαν».

«Ο Ράιαν κι εγώ είχαμε μια πολύ φλογερή σχέση και δεν ήξερα πώς θα αντιδρούσε ο Ρόντρι αν το μάθαινε. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να αντιδράσει κανείς μπροστά σε μία τέτοια αποκάλυψη; Ειλικρινά σκέφτηκα ότι θα με σκότωνε. Δεν είχα τη δύναμη να του το πω. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μου, για το οποίο ακόμα μετανιώνω, είναι το ότι δεν του το είπα η ίδια. Ότι δεν το έμαθε από μένα. Αυτό τον πλήγωσε περισσότερο από όλα: Το γεγονός ότι το έμαθε μαζί με όλο τον κόσμο» συνέχισε συγκλονίζοντας ενώ μίλησε και για την περίοδο που είχε μείνει έγκυος από τον πρώην ποδοσφαιριστή των «κόκκινων διαβόλων»: «Κάποια στιγμή ανακάλυψα πως ήμουν έγκυος. Το παιδί ήταν του Ράιαν. Είχα ήδη ένα παιδί με τον Ρόντρι και άλλο ένα από προηγούμενη σχέση μου. Δεν ήξερα πώς να του το πω και κατέληξα στο πιο ειλικρινές που μου ήρθε στο μυαλό. Του είπα ‘δεν ξέρω πως να στο πω αλλά είμαι έγκυος’. Εκείνος μου απάντησε πως υπήρχε μία μόνο λύση. Να δώσω τέλος. Να κάνω έκτρωση. Σε λίγες εβδομάδες θα παντρευόμουν τον αδερφό του. Πώς θα το έκανα με το παιδί του Ράιαν μέσα μου; ‘Δεν μπορούμε να καταστρέψουμε τις ζωές τόσων ανθρώπων’, μου είχε πει. Το να χάσω αυτό το παιδί ήταν κάτι το τρομακτικό.



Τον Ρόντρι τον αγαπούσα, αλλά και για τον Ράιαν είχα αισθήματα. Ήταν το παιδί μας. Ο χειρότερος εφιάλτης μου ήταν που σκεφτόμουν ότι θα το σκοτώσω μέσα μου και μετά θα το μετανιώσω».

Οι δηλώσεις του αδερφού και του πατέρα τους

Για αυτό το συμβάν είχε μιλήσει και ο αδερφός του, Ρόντρι, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ο Ράιαν τα είχε όλα: χρήματα και φήμη. Του έλειπε μόνο ένα πράγμα, η γυναίκα μου, οπότε την πήρε. Εγώ προσπάθησα να είμαι καλός πατέρας και σύζυγος, ενώ αυτός ήταν απλώς ηλίθιος». Ενώ ο πατέρας τους, Ντάνι Γκίγκς δήλωσε πως ο γιος του είναι... αρουραίος: «Για μένα είναι απλώς ένας αρουραίος. Όταν διάβασα στην κυριακάτικη εφημερίδα τι είχε κάνει, αμέσως πήδηξα στο αυτοκίνητό μου και έτρεξα θυμωμένα προς το Μάντσεστερ. Δεν ξέρω τι θα του είχα κάνει αν τον είχα συναντήσει τότε. Ντρέπομαι για τον γιο μου».

Η καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Τα μπλεξίματα και η άσχημη εικόνα του Γκιγκς δεν σταμάτησαν σε αυτό το γεγονός, καθώς το 2020 κατηγορήθηκε και για ενδοοικογενειακή βία απέναντι στην πρώην σύντροφό του, Κέιτ Γκρέβιλ, και στην αδερφής της, με ισχυρισμούς για σωματική επίθεση και καταναγκαστική συμπεριφορά. Η δίκη μπορεί να ξεκίνησε το 2022 όμως ολοκληρώθηκε νωρίς, τον Ιούλιο του 2023, καθώς η Γκρέβιλ αρνήθηκε να καταθέσει ξανά. Η καταγγελία είχε γίνει μετά από σύλληψη του Γκίγκς τον Νοέμβριο του 2020 όταν είχε κατηγορηθεί ότι χτύπησε με το κεφάλι την Κέιτ Γκρέβιλ και έδωσε αγκωνιά στην αδερφή της, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες.

Giggs, 48, was cleared of all charges after Kate Greville withdrew her co-operation from the case ahead of a scheduled re-trial in two weeks. Giggs had faced up to five years in jail if convicted.

Πλέον ο Ουαλός παλαίμαχος είναι σε σχέση με το 38χρονο μοντέλο Ζάρα Τσαρλς, με την οποία έχει και ένα παιδί δυο χρονών.