Οικονομικό σκάνδαλο στην Κένυα με εμπλεκόμενα στελέχη της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας

Ένα μεγάλο σκάνδαλο ξέσπασε στην Κένυα που αφορά ασφαλιστικές απάτες και κατάχρηση χρημάτων, με κάποιους αξιωματούχους της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας να είναι υπό έρευνα.

Συγκεκριμένα μετά από έφοδο που πραγματοποίησαν στελέχη της Επιτροπής Δεοντολογίας και Καταπολέμησης της Διαφθοράς (EACC) στα γραφεία της ομοσπονδίας απαίτησαν την πρόσβαση στα οικονομικά αρχεία της ομοσπονδίας για την περίοδο 2024-2026, για εταιρίες που επρόκειτο να συνεργαστούν με την ομοσπονδία της χώρας από το 2025 μέχρι και το 2027, όπως και διάφορα σημαντικά έγγραφα που αφορούσαν προμήθειες. Μάλιστα η αντίδραση μελών της ομοσπονδία ήταν άκρως ύποπτη, καθώς μερικοί αποχώρησαν από τα γραφεία με την άφιξη της ομάδας ελέγχου, ενώ φέρεται να προκλήθηκε ένταση μόλις ξεκίνησε η έρευνα, η οποία συνδέεται με σκάνδαλο ασφαλιστικών συμβάσεων ύψους 280.000 ευρώ, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν εξονυχιστικά τις αντίστοιχες οικονομικές δραστηριότητες.