Σκάνδαλο στην Ιταλία: Ποδοσφαιριστές της Serie A εμπλέκονται σε κύκλωμα συνοδών πολυτελείας

Σοβαρές αποκαλύψεις έρχονται από το Μιλάνο, όπου η Εισαγγελία προχώρησε σε τέσσερις κατ’ οίκον περιορισμούς στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Η υπόθεση αφορά εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων, η οποία σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε ως «βιτρίνα» για παροχή υπηρεσιών συνοδείας σε εύπορους πελάτες, ανάμεσά τους και ποδοσφαιριστές της Serie A.

Η έρευνα, υπό τον αναπληρωτή εισαγγελέα Μπρούνο Αλμπερτίνι και με τη συνδρομή της Guardia di Finanza, οδήγησε και σε προληπτική κατάσχεση άνω των 1,2 εκατ. ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η οργάνωση στρατολογούσε γυναίκες – μεταξύ αυτών και επαγγελματίες συνοδούς – που συμμετείχαν σε πολυτελή πάρτι και, εφόσον ζητούνταν, παρείχαν και σεξουαλικές υπηρεσίες. Οι πελάτες απολάμβαναν «πακέτα» που περιλάμβαναν διασκέδαση σε κλαμπ, διαμονή σε ξενοδοχεία και συνοδεία, με το κόστος να φτάνει τις χιλιάδες ευρώ ανά βραδιά.

Οι αρχές διαπίστωσαν επίσης σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών κερδών των εμπλεκομένων, στοιχείο που ενισχύει τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.