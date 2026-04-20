Ποδοσφαιριστής που είχε ακουστεί για την ΑΕΚ γρονθοκόπησε οπαδό μετά από αγώνα

Η Ελλάς Βερόνα φαίνεται πως δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό την φετινή χρονιά, καθώς βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Serie A και τα κακά αποτελέσματα έχουν φέρει μεγάλο προβληματισμό και ένταση στην ομάδα.

Όλο αυτό το κλίμα βγαίνει προς τα έξω, με τους οπαδούς να είναι σε έξαλλη κατάσταση και να το δείχνουν με την κάθε ευκαιρία. Λάδι στην φωτιά όλης αυτής της ατμόσφαιρας ήρθε να ρίξει και ο επιθετικός της ομάδας, Γκίφτ Ορμπάν, ο οποίος είχε έναν πολύ έντονο καυγά με έναν οπαδό της ομάδας, ο οποίος κατέληξε σε... ανταλλαγή γροθιών. Όπως φαίνεται όλα ξεκίνησαν όταν ο Νιγηριανός ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να βγάλει φωτογραφίες και να μοιράσει αυτόγραφα μετά την ήττα από την Μίλαν. Ο οπαδός αντέδρασε και αφού αντάλλαξαν μερικά... γαλλικά, ο Ορμπάν κατέβηκε από το αμάξι του και άρχισε να γρονθοκοπεί τον φίλο της Βερόνα, όντας πολύ εκνευρισμένος.

Μέχρι στιγμής η ιταλική ομάδα δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση για το περιστατικό, ούτε ο ίδιος ο παίκτης, ενώ αναμένεται να τιμωρηθεί για αυτή του την πράξη. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ορμπάν είχε ακουστεί ως μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ το 2024, όμως η περίπτωσή του δεν προχώρησε καθώς η Ένωση επέλεξε τους Μαρσιάλ και Πιερό ως λύσεις για την κορυφή της επίθεσης.