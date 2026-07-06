Νάπολι: Με Μαραντόνα η παρουσίαση της εντυπωσιακής φανέλας για τα 100 χρόνια

Η Νάπολι παρουσίασε επίσημα τη νέα εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2026/27, μια εμφάνιση με έντονο επετειακό χαρακτήρα, καθώς ο ιταλικός σύλλογος γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Η νέα εμφάνιση αποτελεί φόρο τιμής στην ιστορία των «παρτενοπέι», συνδυάζοντας στοιχεία από το ένδοξο παρελθόν με σύγχρονο σχεδιασμό. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ιστορικό Corsiero del Sole, το πρώτο έμβλημα του συλλόγου, με το άλογο να επιστρέφει ως βασικό στοιχείο της επετειακής ταυτότητας.

Η παρουσίαση έγινε μέσα από ένα κινηματογραφικό βίντεο, με πλάνα από εμβληματικά σημεία της Νάπολης, όπως ο Βεζούβιος, το Ποσίλιπο, το ιστορικό κέντρο της πόλης και το γήπεδο Scugnizzo Liberato.

Για έκτη διαδοχική χρονιά, η φανέλα σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την EA7 αντλώντας έμπνευση από τη θρυλική εμφάνιση της ομάδας την εποχή του πρώτου Scudetto. Η νέα απόχρωση, με την ονομασία Centenary Blue, αποτίνει φόρο τιμής στο χαρακτηριστικό μπλε της δεκαετίας του '80, χρησιμοποιώντας όμως σύγχρονα υλικά και τεχνολογία.

La nostra storia, cucita addosso.

19:26 pic.twitter.com/iZ7bAiV7ZA — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 6, 2026

Μάλιστα, πέρα από τους τωρινούς παίκτες, η Νάπολι δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον Μαραντόνα να φορά την νέα εμφάνιση, με τους φίλους της ομάδας να αποθεώνουν τον θρύλο της Αργεντινής και των «παρτενοπέι».

Ξεχωριστή θέση στη φανέλα κατέχει το επετειακό έμβλημα των 100 χρόνων, το οποίο συνδυάζει το ιστορικό άλογο, τον αριθμό «100», το σύμβολο του απείρου και το σημερινό λογότυπο της Νάπολι, συμβολίζοντας τη σύνδεση της ιστορίας με το μέλλον του συλλόγου.