«Νάπολι και Βιγιαρεάλ θέλουν τον Βαγιαννίδη, δεν υπολογίζεται στη Σπόρτινγκ»

Αβέβαιο μοιάζει το μέλλον του Γιώργου Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ, παρά το γεγονός ότι αποκτήθηκε μόλις το περασμένο καλοκαίρι έναντι 13 εκατομμυρίων ευρώ από τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής «A Bola», ο 24χρονος διεθνής δεξιός μπακ βρίσκεται ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που ενδέχεται να αποτελέσουν παρελθόν από τα «λιοντάρια» μέσα στο καλοκαίρι, καθώς δεν κατάφερε να πείσει απόλυτα ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του συλλόγου.

Ο Βαγιαννίδης χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής στα πλάνα του προπονητή Ρουί Μπόρζες, ολοκληρώνοντας τελικά τη σεζόν με 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Το ενδιαφέρον για την περίπτωσή του παραμένει έντονο, με τη Βιγιαρεάλ και την Έβερτον να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Την ίδια ώρα, το Transferfeed συνδέει τον Έλληνα αμυντικό και με τη Νάπολι. Οι «παρτενοπέι» φέρονται να εκτιμούν την ταχύτητα, τη συνέπεια στα αμυντικά του καθήκοντα και τη δυνατότητά του να προσφέρει λύσεις και στο επιθετικό κομμάτι από τη δεξιά πλευρά.

Παρότι δεν υπάρχει κάποια προχωρημένη διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή, οι εξαιρετικές σχέσεις ανάμεσα στη Σπόρτινγκ και τη Νάπολι ενδέχεται να παίξουν ρόλο, εφόσον η υπόθεση περάσει σε πιο ουσιαστικό στάδιο μέσα στο επόμενο διάστημα.