Γιώργος Δώνης: Αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία και πάει... Μουντιάλ

Ο Γιώργος Δώνης, όπως φαίνεται αφήνει καλές εντυπώσεις στη «προπονητική καρέκλα» της Αλ Καλίτζ και θα είναι ο νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας στο ερχόμενο Μουντιάλ.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, οι Σαουδάραβες δεν έμειναν ευχαριστημένοι από την εικόνα της χώρας τους στα φιλικά παιχνίδια με Σερβία και Αίγυπτο έχοντας ισάριθμες ήττες σε αυτά. Επομένως ο Έλληνας τεχνικός θα διαδεχθεί τον Γάλλο Ερβέ Ρενάρ και θα ταξιδέψει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, δηλαδή στις 3 χώρες που θα διεξαχθεί η διοργάνωση.

Τα «πράσινα γεράκια», πήραν πολύ σοβαρά την αντικατάσταση του προπονητή και θέλησαν να πάρει την «ευθύνη» ο κατάλληλος. Για τον συγκεκριμένο λόγο, η διαδικασία επιλογής είχε τρεις υποψήφιους και θα έπαιρνε τη θέση αυτός που θα είχε τις καλύτερες αξιολογήσεις και τους περισσότερους βαθμούς. Όλα αυτά τα συγκέντρωσε ο Γιώργος Δώνης και το μόνο που μένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις από την ομοσπονδία.