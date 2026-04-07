Εθνική Βραζιλίας: «Χρυσώνει» τον Αντσελότι έως το 2030 με μυθικό συμβόλαιο

Η Εθνική Βρζαλίας φαίνεται να τα έχει βρει σε όλα με τον Κάρλο Αντσελότι για νέο «χρυσό» συμβόλαιο μέχρι το 2030.

Ο Don Carlo ανέλαβε την «Σελεσάο» στις 26 Μαΐου του 2025 και έκτοτε μετράει 5 νίκες 2 ισοπαλίες και 3 ήττες σε 10 παιχνίδια.

Με το νέο τετραετές συμβόλαιο θα λαμβάνει 10 εκατομμύρια ετησίως, το υψηλότερο που έχει δοθεί για προπονητή στην Εθνική ομάδα της Βραζιλίας, με στόχο να την καθοδηγήσει και στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, που θα διεξαχθεί σε Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία.

Η απόφαση για Νεϊμάρ

Οδεύοντας προς την έναρξη του Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην παρουσία του Νεϊμάρ Τζούνιορ με την εθνική ομάδα της Βραζιλία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της, Κάρλο Αντσελότι, φαίνεται να μην έχει στα πλάνα του, τον 34χρονο σούπερ σταρ για το Μουντιάλ, καθώς θεωρεί πως δεν έχει επιστρέψει στο 100% μετά τον τραυματισμό του.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Η Βραζιλία βρίσκεται στον 3ο όμιλο μαζί με Μαρόκο Αϊτή και Σκωτία.

Στην πρεμιέρα αγωνίζεται κόντρα στο Μαρόκο και στην συνέχεια με την Αϊτή. Τελευταία αγωνιστική θα κοντραριστεί με την Σκωτία.

14/6: Βραζιλία - Μαρόκο

20/6: Βραζιλία - Αϊτή

25/6: Σκωτία - Βραζιλία