Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής της Σάο Πάολο... καταδικάστηκε σε θάνατο λόγω χρεών

Σύμφωνα με το Topskills Sports UK, ο 34χρονος κεντρικός αμυντικός της Σάο Πάολο με καταγωγή από τον Ισημερινό, Ρόμπερτ Αρμπολέντα, έφυγε από τη Βραζιλία αφού ενημερώθηκε ότι ένα από τα πιο ισχυρά εγκληματικά συνδικάτα της χώρας τον είχε καταδικάσει σε θάνατο για τα χρέη του.

Οι αναφορές κάνουν λόγο ότι ο Αρμπολέντα οφείλει συνολικά περισσότερα από 15 εκατομμύρια σε διάφορους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων εγκληματικών οργανώσεων, και έχει επίσης ένα πραγματικό χρέος 4 εκατομμυρίων για ναρκωτικά που αγόρασε χωρίς να έχει τα χρήματα.



Παρόλο που ο Αρμπολέντα σταδιακά αποπλήρωνε τα χρέη του, πρόσφατα αντιμετώπισε δυσκολίες και έχασε μια πληρωμή, γεγονός που οδήγησε τα εγκληματικά συνδικάτα να κηρύξουν ανοιχτά την θανατική ποινή εις βάρος του.



Δεδομένων αυτών των συνθηκών, ο Αρμπολέντα εγκατέλειψε το Σάο Πάολο και τη Βραζιλία και δεν σκοπεύει να επιστρέψει.



Πρόσφατα, ένα βραζιλιάνικο δικαστήριο κατάσχεσε επίσης όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Αρμπολέντα λόγω χρέους 10 εκατομμυρίων που οφείλονταν στον influencer "Tcar", από τον οποίο αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα με πίστωση.



Η Σάο Πάολο γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματά του και μάλιστα τον βοήθησε να αποπληρώσει μέρος του χρέους του, καλύπτοντας 5 εκατομμύρια, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.



Προς το παρόν, το μέλλον του Αρμπολέδα παραμένει αβέβαιο.