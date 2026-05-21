Σάλος στην Αγγλία με τον Γκρίλις: «Πιάστηκε» ξανά σε strip club με συμπαίκτες του

Ο Τζακ Γκρίλις πάντοτε απασχολεί την επικαιρότητα με την εξωγηπεδική του ζωή και τον τρόπο διασκέδασής του. Τα περασμένα Χριστούγεννα είχε προκαλέσει σάλο καθώς είχε γίνει γνωστό πως είχε ξεφαντώσει σε strip club μέχρι πρωίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της χώρας του, ο Γκρίλις επανέλαβε την έξοδο σε strip club αυτή τη φορά με συμπαίκτες του.

Ο Τζακ Γκρίλις μαζί με τον τερματοφύλακα Τζόρνταν Πίκφορντ και τον μέσο Τζέιμς Γκάρνερ είχαν δειπνήσει στο γνωστό εστιατόριο «The Ivy Manchester» μαζί με όλη την ομάδα της Έβερτον. Μετά το δείπνο εντοπίστηκαν τα ξημερώματα στο strip club «Whisky Down», καθώς καταγράφηκαν σε βίντεο κατά την αποχώρησή τους.

Ο Πίκφορντ εθεάθη να αποχωρεί φορώντας λευκό καπέλο και συνοδευόμενος από ασφάλεια, όπως και ο Τζέιμς Γκάρνερ, που εθεάθη κατά την επιβίβασή του σε ταξί. Ο Γκρίλις καταγράφηκε να φεύγει με φίλο του στις 04:45 τα ξημερώματα καθώς επιβιβάζονταν σε αυτοκίνητο. Εργαζόμενος του μαγαζιού επιβεβαίωσε την παρουσία των τριών ποδοσφαιριστών και δήλωσε πως ξόδεψαν εκεί πολύ μεγάλο ποσό.



Όλα αυτά λίγες μέρες πριν τον αγώνα της Έβερτον με την Τότεναμ για την τελευταία αγωνιστική της Premier League, με τα «ζαχαρωτά» να βρίσκονται στη 12η θέση της βαθμολογίας.

