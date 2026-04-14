Ματίας Αλμέιδα: H πρόταση «μαμούθ» και οι... υποψήφιες ομάδες που τον διεκδικούν

Ο Ματίας Αλμέιδα αποτελεί εδώ και μερικές εβδομάδες παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Σεβίλλη, με τη διοίκηση να οδηγείται σε αυτή την απόφαση μετά τη δύσκολη πορεία της ομάδας, που την έφερε κοντά στις επικίνδυνες θέσεις.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ, ο οποίος μάλιστα βρέθηκε πρόσφατα και στην Ελλάδα, εξετάζει τις επόμενες επιλογές του, με το ενδιαφέρον για το πρόσωπό του να είναι ήδη έντονο.



«Ζεστό» ενδιαφέρον από Μεξικό



Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, η Μοντερέι έχει καταθέσει πρόταση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων στον Αλμέιδα, προσφέροντάς του διετές συμβόλαιο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η Μοντερέι, στην οποία αγωνίζεται και ο Αντονί Μαρσιάλ, φαίνεται να πιέζει περισσότερο από κάθε άλλη πλευρά για την πρόσληψη του Αργεντινού τεχνικού.

Την ίδια στιγμή, στο παιχνίδι βρίσκονται και οι Κλαμπ Αμέρικα και Κρουζ Αζούλ, που παρακολουθούν στενά την υπόθεση και εμφανίζονται ως βασικοί «μνηστήρες».



Παρά το έντονο ενδιαφέρον από τη Λατινική Αμερική, ο Αλμέιδα δεν έχει δώσει ακόμη την τελική του απάντηση. Όπως προκύπτει, ο ίδιος προτιμά να παραμείνει στην Ευρώπη, θέλοντας να συνεχίσει την καριέρα του σε υψηλό επίπεδο, μετά τη θητεία του στην ΑΕΚ και το σύντομο πέρασμά του από τη Σεβίλλη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, με τον «Πελάδο» να ζυγίζει τις επιλογές του και το μέλλον του να παραμένει ανοιχτό.