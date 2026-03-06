«Βόμβα» στην Ισπανία: Κίνδυνος φυλάκισης 10,5 ετών στον Ράφα Μιρ για σεξουαλική επίθεση

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του Ράφα Μιρ, με την εισαγγελία να ζητά ποινή φυλάκισης δέκα ετών και έξι μηνών για τον επιθετικό της Έλτσε. Ο Ισπανός φορ κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση με επιβαρυντική περίσταση τη διείσδυση, περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, μετά από αγώνα της Βαλένθια και βραδινή έξοδο σε νυχτερινό κλαμπ της πόλης.

Από τα 10,5 χρόνια φυλάκισης που ζητά η εισαγγελία, τα εννέα αφορούν την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης, ενώ οι 18 μήνες σχετίζονται με το αδίκημα της σωματικής επίθεσης και την πρόκληση ψυχικής οδύνης.

Σύμφωνα με την Las Provincias, οι εισαγγελικές αρχές ζητούν επίσης περιοριστικά μέτρα: να μην πλησιάζει το φερόμενο θύμα σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων για τα επόμενα 13 χρόνια, επτά χρόνια επιτηρούμενης ελευθερίας, αλλά και απαγόρευση εργασίας με ανηλίκους για το ίδιο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η νεαρή γυναίκα που κατήγγειλε το περιστατικό ζητά αποζημίωση ύψους 64.000 ευρώ για τους τραυματισμούς και την ηθική βλάβη που υπέστη.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ο φίλος του Μιρ, Πάμπλο Γιάρα, για τον οποίο η εισαγγελία ζητά ποινή φυλάκισης τριών ετών για επίθεση σε δεύτερη γυναίκα. Ο Μιρ αρνείται την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης, ωστόσο αποδέχεται την κατηγορία της επίθεσης. Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει για την τελική ποινή και τα μέτρα που θα επιβληθούν.