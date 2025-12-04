Νέες «αιχμές» του Τουρέ κατά του Γκουαρδιόλα: «Δεν βλέπω έναν άνθρωπο αλλά ένα φίδι» (vid)

Η... διαμάχη μεταξύ Γιάγια Τουρέ και Πεπ Γκουαρδίολα επανέρχεται στην επικαιρότητα μετά τις νέες δηλώσεις του πρώην χαφ του Ολυμπιακού κατά του Ισπανού τεχνικού. Ο Τουρέ, μιλώντας σε κανάλι στο Youtube θυμήθηκε την διπλή «συνύπαρξη» του με τον προπονητή της Σίτι σε Βαρκελώνη και Μάντσεστερ αντίστοιχα, περιγράφοντας τον Γκουαρδιόλα ως «φίδι» για την συμπεριφορά του.

Όπως αναφέρει ο 42χρονος πλέον πρώην μέσος, η «κόντρα» τους ξεκίνησε το 2010, όταν ο Πεπ επέλεξε να ανεβάσει από την Β' ομάδα της Μπαρτσελόνα τον Σέρχιο Μπουσκέτς, ο οποίος ταίριαζε καλύτερα στο αγωνιστικό πλάνο του. Αυτό περιόρισε αισθητά τον χρόνο συμμετοχής του Τουρέ, ο οποίος σε ολόκληρη τη σεζόν αγωνίστηκε μόλις σε 9 ολόκληρα 90λεπτα, αποχωρώντας εν τέλει για το Μάντσεστερ. Το... σύμπαν συνωμότησε και το 2016 οι δύο τους συναντήθηκαν ξανά, με το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο: ο ρόλος του Τουρέ περιορίστηκε και η... κόντρα τους συνέχισε να μεγαλώνει.

«Δεν βλέπω έναν άνθρωπο αλλά ένα φίδι»

Ο Τουρέ δεν... μάσησε τα λόγια του και τόνισε πως για τον ίδιο, ο Γκουαρδιόλα είναι «φίδι» και όχι άνθρωπος. Ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού θυμήθηκε ένα τηλεφώνημα που είχε δεχτεί από τον Ισπανό προπονητή, ο οποίος του ζητούσε να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα. Η γυναίκα του 42χρονου, τον προειδοποίησε τότε λέγοντας του «Αυτός ο άνθρωπος σε αντιμετώπισε σαν σκουπίδι και τώρα θέλει να μείνεις; Είναι ‘sheytan’, είναι κακός», υποστηρίζοντας ότι η οικογένειά του έβλεπε από νωρίς την «αρνητική ενέργεια» του Καταλανού.

“I don’t see a man; I see a snake 🐍😳”



🤯YAYA TOURÉ 🇨🇮 destroys Pep Guardiola: “The Barcelona coach calls me at the time and says, ‘You have to come back, it’s important.’



My wife tells me: ‘You’re really going to listen to that nonsense? He humiliated you, and now he wants… pic.twitter.com/A67PjVIIaM — Olt Sports (@oltsport_) December 4, 2025

Όπως ανέφερε ο Ιβοριανός, ο Γκουαρντιόλα του ζήτησε να μείνει βλέποντας τον να πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις με την Ακτή Ελεφαντοστού στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, παρά το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της προηγούμενης σεζόν δεν τον χρησιμοποιούσε σχεδόν καθόλου.

Ο ατζέντης του Τουρέ και η... κατάρα που λύθηκε πρόσφατα

Το 2018 ο ατζέντης του Τουρέ είχε αναφερθεί στην κατάρα που θα ακολουθούσε τον Γκουαρδίολα στο Champions League. «Ο Γκουαρδιόλα έστρεψε όλη την Αφρική εναντίον του, πολλοί Αφρικανοί οπαδοί απομακρύνθηκαν από τη Μάντσεστερ Σίτι και είμαι σίγουρος ότι πολλοί Αφρικανοί σαμάνοι στο μέλλον δεν θα επιτρέψουν στον Γκουαρδιόλα να κερδίσει το Champions League. Αυτό θα είναι για τον Γκουαρδιόλα μια αφρικανική κατάρα. Η ζωή θα δείξει αν έχω δίκιο ή όχι», δήλωνε ο τότε εκπρόσωπος του Τουρέ.

Η επιβεβαίωση ήρθε στον τελικό του 2021, εκεί όπου η Μάντσεστερ Σίτι ηττήθηκε με 1-0 από την Τσέλσι, επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα του Ιβοριανού. Η... λύση της κατάρας ήρθε εν τέλει το 2023, με τον πρώην ατζέντη του να απολογείται, υπογραμμίζοντας πως η κατάρα αποτελεί παρελθόν. «Θέλω να απολογηθώ για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα αυτή η πικρία να σταματήσει και ξέρω ότι κι ο Γιάγια (σ.σ Τουρέ) θέλει το ίδιο γιατί σκέφτεται μόνο το καλό της Σίτι. Μπορώ να πω ότι το ξόρκι έχει λυθεί από τους σαμάνους και νομίζω ότι η Μάντσεστερ Σίτι θα κερδίσει το Champions League υπό τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Έχουν μεγάλη ευκαιρία να το κατακτήσουν φέτος. Αλλά ό,τι και να συμβεί, σίγουρα θα το κερδίσουν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια».

Οι «Πολίτες» τα κατάφεραν το 2023 στον τελικό απέναντι στην Ίντερ, σε ένα παιχνίδι που ο Γιάγια Τουρέ παρακολούθησε τότε από κοντά, δημοσιεύοντας μάλιστα και φωτογραφία στην οποία υποστηρίζει την Σίτι. Ο 40χρονος τότε Τουρέ, ξεκαθάριζε μάλιστα πως δεν θέλει να μπλέκεται σε αυτά που δήλωνε ο πρώην ατζέντης του, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του ως «στερεότυπα για αφρικανικές κατάρες».

Η... διαμάχη τους επανήλθε στο φως της δημοσιότητας και αυτό που απομένει είναι να δούμε, αν θα υπάρξει απάντηση από τον Γκουαρντίολα, μετά τις τελευταίες κατηγορίες του Τουρέ προς το πρόσωπο του.