Ο Λαπόρτα βάζει τελεία στη θητεία του στη Μπαρτσελόνα: «Δεν θέλω να καταντήσω σαν αυταρχικός ηγέτης»

Ο Τζουάν Λαπόρτα άνοιξε επίσημα τον δρόμο για την επόμενη ημέρα στη Μπαρτσελόνα, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει νέα θητεία στις εκλογές του 2026. Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» ξεκαθάρισε ότι η απόφασή του είναι συνειδητή και στηρίζεται στον σεβασμό του προς τις δημοκρατικές αξίες που διέπουν τον σύλλογο.

Μάλιστα, θέλοντας να καταστήσει σαφές το σκεπτικό του, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν επιθυμεί να μετατραπεί σε ηγέτη που «κολλάει στην καρέκλα», συγκρίνοντας τη στάση του με πολιτικές φυσιογνωμίες που έχουν δεχτεί κριτική για αυταρχικές πρακτικές. «Θα μπορούσα να θέσω ξανά υποψηφιότητα, αλλά δεν θα το κάνω. Δεν θέλω να γίνω σαν τον Πούτιν ή τον Μαδούρο. Θα ήταν ακατάλληλο».



Ο 63χρονος διοικητικός ηγέτης βρίσκεται στη δεύτερη θητεία του, έχοντας επιστρέψει στην προεδρία το 2021. Τότε είχε λάβει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των μελών, σε μια περίοδο που ο σύλλογος αναζητούσε σταθερότητα μέσα σε οικονομικά και αγωνιστικά σύννεφα. Η πρώτη του διαδρομή στη διοίκηση, από το 2003 έως το 2010, έμεινε στην ιστορία για τις τεράστιες επιτυχίες.

🚨🗣️ Joan Laporta: "I will not act like Vladimir Putin or Maduro. Leaders can only stay two terms. Anything beyond that is unhealthy." pic.twitter.com/lhPOCgyini — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 4, 2025





Παρά το γεγονός ότι έχει το δικαίωμα να κατέβει ξανά, επέλεξε την έξοδο, τονίζοντας ότι τόσο η ηλικία του όσο και η προσήλωσή του στους κανόνες του συλλόγου τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή. Η απόφαση, πάντως, δεν σημαίνει χαλάρωση των ρυθμών, ο ίδιος υπογράμμισε ότι μέχρι τη λήξη της θητείας του θα συνεχίσει κανονικά τη δουλειά του, με βασική ευθύνη τη διοργάνωση των επόμενων εκλογών και τη διασφάλιση ότι οι διαδικασίες δεν θα επηρεάσουν την ομάδα σε μια σεζόν γεμάτη απαιτήσεις.



Με αυτή τη δήλωση αποχώρησης, ο Λαπόρτα δείχνει να θέλει να αφήσει παρακαταθήκη μια ομαλή μετάβαση, μακριά από εσωτερικές εντάσεις και προσωπικές φιλοδοξίες, δίνοντας στη Μπαρτσελόνα τον χώρο να σχεδιάσει με καθαρό μυαλό το μέλλον της.