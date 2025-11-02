Premier League: Ο Χάλαντ «καθάρισε» τη Μπόρνμουθ - Τρίποντο... ανάσα για τη Γουέστ Χαμ του Νούνο

Η δράση της 10ης αγωνιστικής στην Premier League συνεχίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής (2/11), με την Γουέστ Χαμ να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη από τον... Αύγουστο, όταν είχε επικρατήσει της Νότιγχαμ του νυν προπονητή της, Νούνο Εσπίριτο Σάντο! Τα «Σφυριά» επικράτησαν με 3-1 της Νιουκάστλ, ενώ λίγες ώρες αργότερα η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε με 3-1 της Μπόρνμουθ στο Έτιχαντ, με... σόουμαν τον Έρλινγκ Χάλαντ και δημιουργό τον Ράιαν Τσέρκι.

Μάνστεστερ Σίτι - Μπόρνμουθ 3-1

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 3-1 της Μπόρνμουθ, σκαρφαλώνοντας στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα κάτω από την Άρσεναλ.

Στα 46 δευτερόλεπτα οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δίχτυα με τον Κρούπι, όμως το τέρμα δεν μέτρησε για οφσάιντ του σκόρερ τη στιγμή της πάσας του Μπρουκς. Η... λύση για τους Πολίτες δεν άργησε, αφού στο 17ο λεπτό από την κεφαλιά-πάσα του Τσερκί, ο Χάλαντ «κάλπασε» απέναντι στον Πέτροβιτς και με άψογο τελείωμα έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του.

Η Μπόρνουθ απάντησε άμεσα στο 25' με τον Άνταμς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ντοναρούμα στην προσπάθεια του να απομακρύνει με γροθιές το κόρνερ των φιλοξενούμενων, φέρνοντας σε ισορροπία το παιχνίδι. Οκτώ λεπτά αργότερα, το «ρομπότ» που δεν σταματά να σκοράρει χτύπησε ξανά! Ο Τσέρκι βρήκε εξαιρετικά τον Χάλαντ, αυτός απέφυγε τον Πέτροβιτς και προ κενής εστίας έδωσε ξανά προβάδισμα στη Σίτι.

Στο 60' ο Φόντεν έδωσε στον Ο'Ράιλι, αυτός έκανε μια προσποίηση και με διαγώνιο σουτ έκανε το 3-1, σκορ που παρέμεινε μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Γουέστ Χαμ - Νιουκάστλ 3-1

Το αρνητικό σερί 6 αγώνων χωρίς νίκη σταμάτησε για τη Γουέστ Χαμ, που νίκησε με ανατροπή (2-1) τη Νιουκάστλ και πήρε μια μεγάλη «ανάσα» βαθμολογικά. Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν στο παιχνίδι, με τον Μέρφι μόλις στο 4ο λεπτό να σκοράρει, έπειτα από την ασίστ του Μπρούνο Γκιμαράες.

Η ισοφάριση για την ομάδα του Νούνο απάντησε στο 35', με τον Πακετά να νικά τον Πόουπ με ένα σου εκτός περιοχής, στο οποίο ο Άγγλος τερματοφύλακας δεν αντέδρασε σωστά. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, η Γουέστ Χαμ έκανε ολική ανατροπή, χάρη στο αυτογκόλ του Μπότμαν από το γύρισμα του Μπισάκα.

Το... κερασάκι στη τούρτα έβαλε ο Σόουτσεκ στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, «κλειδώνοντας» ένα σημαντικό τρίποντο για την ομάδα του Λονδίνου.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Κρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ 2-0

Μπέρνλι – Άρσεναλ 0-2

Μπράιτον – Λιντς 3-0

Νότινγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Φούλαμ – Γούλβς 3-0

Τότεναμ – Τσέλσι 0-1

Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0

Γουέστ Χαμ – Νιουκάστλ 3-1

Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ 3-1

03/11 22:00 Σάντερλαντ – Έβερτον

