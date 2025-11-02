Μοχάμεντ Σαλάχ: Ο «Φαραώ» έφτασε τα 250 γκολ με τη Λίβερπουλ και γράφει ιστορία

Ποιος θα το φανταζόταν πως ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος αποχώρησε από την Τσέλσι έχοντας σκοράρει μόλις δύο φορές και θεωρήθηκε αποτυχημένος, θα επέστρεφε λίγα χρόνια αργότερα στην Premier League για να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες της εποχής του. Ο «Αιγύπτιος Βασιλιάς» όχι μόνο διέψευσε κάθε αμφιβολία, αλλά μετατράπηκε σε ζωντανό θρύλο του Άνφιλντ.

Το καλοκαίρι του 2017, η Λίβερπουλ τον απέκτησε από τη Ρόμα έναντι 42 εκατομμυρίων ευρώ. Από τότε, ο Σαλάχ δεν έχει σταματήσει να βρίσκει δίχτυα. Στην πρώτη του κιόλας σεζόν σημείωσε 32 γκολ στην Premier League, ενώ την περασμένη χρονιά κατέρριψε το ρεκόρ για τις περισσότερες επιθετικές συνεισφορές σε μία σεζόν, οδηγώντας τους «κόκκινους» στον τίτλο.

Δύο πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Champions League, ένα FA Cup, δύο EFL Cups και αμέτρητες στιγμές δόξας αργότερα, ο Σαλάχ πέτυχε ακόμη ένα ορόσημο. Στο ματς με την Άστον Βίλα, εκμεταλλεύτηκε ένα τραγικό λάθος του τερματοφύλακα Μαρτίνες λίγο πριν το ημίχρονο και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 250ό του γκολ με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Με αυτό το επίτευγμα, ο Σαλάχ γίνεται ο 11ος ποδοσφαιριστής του αιώνα που πετυχαίνει 250 γκολ με μία μόνο ομάδα των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Χρειάστηκε 415 παιχνίδια για να το καταφέρει στο Μέρσεϊσαϊντ.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έφτασε τα 250 γκολ με τη Ρεάλ Μαδρίτης μόλις σε 244 αγώνες. Ακολουθούν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (250 γκολ σε 294 παιχνίδια με την Μπάγερν), ο Κιλιάν Εμπαπέ (299 ματς με την Παρί Σεν Ζερμέν), ο Λιονέλ Μέσι (327 με την Μπαρτσελόνα) και ο Σέρχιο Αγουέρο (360 με τη Μάντσεστερ Σίτι).

Πιο πίσω βρίσκονται οι Χάρι Κέιν (390 αγώνες με την Τότεναμ), ο ίδιος ο Σαλάχ (415), ο Καρίμ Μπενζεμά (521 με τη Ρεάλ), ο Γουέιν Ρούνεϊ (552 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), ο Φραντσέσκο Τότι (556 με τη Ρόμα) και ο Τόμας Μίλερ (756 με την Μπάγερν).