Λίβερπουλ: Αυτή είναι η «ελληνική» ομάδα που μπαίνει... σφήνα για Σαλάχ

Το… σίριαλ ανάμεσα στον Μοχάμεντ Σαλάχ και τη Λίβερπουλ συνεχίζεται, με τον Αιγύπτιο σταρ να δείχνει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που τον διαχειρίζεται ο Άρνε Σλοτ. Η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές κορυφώθηκε, με τον Ολλανδό τεχνικό να αποφασίζει τελικά να τον αφήσει εκτός αποστολής για τον αγώνα με την Ίντερ, γεγονός που άνοιξε ακόμη περισσότερο τη συζήτηση γύρω από το μέλλον του παίκτη.

Ήδη τα σενάρια «φουντώνουν» και οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει αποδόσεις για την πιθανή επόμενη ομάδα του Σαλάχ, με το ενδιαφέρον να είναι έντονο και –όπως φαίνεται– να έχει και ελληνικό χρώμα.

Διαβάστε περισσότερα στο Athletiko.gr