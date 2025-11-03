Κόντρα ανάμεσα σε Βαν Ντάικ και Ρούνεϊ: «Δεν τον άκουσα να μιλάει πέρυσι που ήμασταν πρωταθλητές»

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στην Αγγλία ο «πόλεμος» δηλώσεων ανάμεσα στον πρώην αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουέιν Ρούνεϊ και στον ηγέτη της άμυνας των «ρεντς», Βαν Ντάικ με αφορμή την κακή αγωνιστική περίοδο που διανύει η Λίβερπουλ.

Οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ μέχρι και τη νίκη (1-0) του Σαββάτου (01/11) εναντίον της Άστον Βίλα για τη 10η αγωνιστική της Premier League είχαν 6 ήττες στις τελευταίες 7 αναμετρήσεις.

«Δεν οδήγησαν ως ηγέτες τη Λίβερπουλ φέτος»

Όλα ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο Ρούνεϊ ανέφερε στο Wayne Rooney Show του BBC πως η «φτωχή» φόρμα της Λίβερπουλ οφείλεται εν μέρει στη συμπεριφορά των Βαν Ντάικ και Σαλάχ, αφού δεν δείχνουν τις ηγετικές ικανότητες, που απαιτούνται για να ωθήσουν την ομάδα στις επιτυχίες.

«Η αγωνιστική κατάρρευση της Λίβερπουλ ήρθε ξαφνικά και σε τέτοιες στιγμές ο προπονητής και οι ηγέτες της ομάδας πρέπει να βρούνε άμεσα τι φταίει. Δε νομίζω πως ο Βαν Ντάικ και ο Σαλάχ οδήγησαν φέτος τη Λίβερπουλ ως ηγέτες, παρ' ότι ανανέωσαν πέρυσι το συμβόλαιό τους».

ΑΠΕ ΜΠΕ

Για να δικαιολογήσει την άποψη του στάθηκε στις επιδόσεις των αρχηγών της Λίβερπουλ και στη γλώσσα του σώματος τους. «Νομίζω πως η γλώσσα του σώματος λέει πολλά. Φέτος βλέπουμε λίγο διαφορετική γλώσσα του σώματος σε σχέση με πέρυσι. Όταν δε εμπνέουν σιγουριά και εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες τους, όλη η ομάδα επηρεάζεται, γιατί είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες της Λίβερπουλ».

Η «πληρωμένη» απάντηση του Βαν Ντάικ

Στα σχόλια του πάλαι ποτέ ηγέτη της μισητής αντιπάλου της Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απάντησε ο αρχηγός των «ρεντς» Βίρτζιλ Βαν Ντάικ. Ο κορυφαίος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός στάθηκε στην «ευκολία» με την οποία ο Ρούνεϊ έκανε αρνητική κριτική, αλλά και στο γεγονός πως πέρυσι, που η Λίβερπουλ κατέκτησε το πρωτάθλημα δε σχολίασε τίποτα για την ποιότητα των εμφανίσεων τους.

«Δεν άκουσα να λέει κάτι πέρυσι. Δε με επηρεάζουν όσα είπε. Ακόμα και αν έρχονται αυτά τα λόγια από έναν ποδοσφαιριστή σαν αυτόν. Προφανώς είναι θρύλος, ένας σπουδαίος παίκτης, που ενέπνευσε πολλούς νέους ποδοσφαιριστές. Μπορώ να πω για αυτόν μόνο θετικά σχόλια, αλλά θεωρώ πως η κριτική του ήταν τεμπέλικη, εύκολη να την κάνεις».

Virgil van Dijk has responded to comments made by Wayne Rooney questioning players' leadership at Liverpool 🔴 pic.twitter.com/ftD52B7QzI — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 3, 2025

«Άμα ρωτήσεις τον Σλοτ, θα σου πει το ίδιο»

Στην απάντηση του Βαν Ντάικ αναφέρθηκε εκ νέου, το βράδυ της Κυριακής στην εκπομπή που διατηρεί στο BBC, ο Ρούνεϊ. Εκεί, υπερασπίστηκε την άποψη του.

«Ο Βαν Ντάικ, είναι ίσως ο καλύτερος αμυντικός στον πλανήτη, όπως και ο Σαλάχ είναι κορυφαίος στη θέση του. Πέρυσι δε μπορούσα να πω κάτι άσχημο για αυτούς, γιατί ήταν πολύ καλοί. Φέτος, όμως, δεν παίζουν τόσο καλά. Αν θέλει να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, οφείλει να το παραδεχτεί.

Ως αρχηγός, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, πρέπει να μιλήσεις στους συμπαίκτες σου, να τους ταρακουνήσεις. Αυτό εννοούσα όταν είπα αυτά που είπα. Είμαι σίγουρος πως το κάνει, μέλλει να δούμε πως θα αντιδράσει και η ομάδα.

Φυσικά, θα ήταν χαζό εκ μέρους μου να πω πως ο Βαν Ντάικ είναι κακός αμυντικός. Όμως, η δουλειά μου πλέον είναι αυτή, να μιλάω με ειλικρίνεια για όσα πιστευώ και νιώθω. Και μπορώ να πω με σιγουριά πως αν ρωτήσεις τον ίδιο τον Βαν Νταϊκ ή τον προπονητή του Άρνε Σλοτ, θα σου πούνε το ίδιο, πως δεν είναι τόσο καλός όσο τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό εννοούσα».