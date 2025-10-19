Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: Οι «κόκκινοι διάβολοι» έβαλαν «φωτιά» στο Άνφιλντ

Η 8η αγωνιστική της Πρέμιερ Λίγκ είχε ένα μεγάλο ντέρμπι, αυτό της Λίβερπουλ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ κατάφερε και έφυγε με το διπλό από το Άνφιλντ κάνοντας για πρώτη φορά συνεχόμενες νίκες, και υποχρεώνοντας τους «reds» στην 4η ήττα τους, 3η συνεχόμενη στο πρωτάθλημα.

Το μάτς:

Η Γιουνάιτεντ αιφνιδίασε την Λίβερπουλ και μόλις στα 76 δευτερόλεπτα άνοιξε το σκόρ με τον Εμπουμό, ο οποίος μετά από κάθετη πάσα του Ντιαλό θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μαμαρντασβίλι. Η Λίβερπουλ έχει τις στιγμές της όμως δεν πείθει με την εμφάνισή της καθώς δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Ένα δοκάρι του Χάκπο στο 22’ και ένα χαμένο τετ α τετ του Ίσακ στο 35’ που εξουδετέρωσε με το πόδι ο Λάμενς, είναι οι μεγαλύτερες φάσεις των «reds», ενώ δοκάρι είχε και η Γιουνάιτεντ μετά από σουτ του Φερνάντες στο 24’.

Το δεύτερο ημίχρονο θα ξεκινήσει με την Λίβερπουλ να πιέζει για την ισοφάριση. Στο 50ο λεπτό ο Χάκπο θα σουτάρει μέσα από την περιοχή, και θα ξαναδεί την μπάλα να χτυπάει στο κάθετο δοκάρι. Οι γηπεδούχοι με την είσοδο του Εκιτίκε και Βίρτζ ανέβασαν ρυθμούς, και έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Σαλάχ στο 65’, να στέλνει από πλεονεκτική θέση την μπάλα έξω. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει και ένα σουτ του Εκιτικέ σε μια αντεπίθεση της Λίβερπουλ στο 69’. Η Γιουνάιτεντ κρατάει πολύ καλά αμυντικά, και όποτε έχει την κατοχή αλλάζει την μπάλα όμορφα και «τρέχει» τους γηπεδούχους. Έρχεται όμως το 78ο λεπτό, που μετά από αναμπουμπούλα στην περιοχή, η μπάλα θα καταλήξει στον Χάκπο, ο οποίος είχε σπάσει τα δοκάρια νωρίτερα, και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η Γιουνάιτεντ έπρεπε να αντιδράσει, και αντέδρασε λίγα λεπτά μετά, στο 84’ όταν μετά από σέντρα του Φερνάντες, ο Μαγκουάιρ θα πηδήξει πιο ψηλά από όλους και με μια κεφαλιά θα κάνει το 2-1, βάζοντας φωτιά στο Άνφιλντ, και στην βαθμολογία της Πρέμιερ Λίγκ, καθώς απο την 2η μέχρι και την 11η θέση η διαφορά είναι μόλις 4 βαθμοί.

Συνθέσεις:

Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Μπράντλει(Βίρτζ 62’), Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Χράφενμπεργκ (Τζόουνς 62'), Μακ Άλιστερ(Εκιτίκε 62’), Σαλάχ(Φρίμπονγκ 85’),Σομποσλάι, Χάκπο, Ισακ(Κιέζα 72’)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λαμένς, Ντε Λίχτ, Μαγκουάιρ, Σο( Γιόρο 85’), Ντιαλό(Ντόργου 59’), Κασεμίρο(Ουγκάρτε 58’), Φερνάντες(Μέινου 85’), Νταλότ, Εμπουμό, Μάουντ(Σέσκο 61’), Κούνια

Αποτελέσματα 8ης αγωνιστικής:

Νότιγχαμ Φόρεστ - Τσέλσι 0-3

Μπράιτον - Νιούκαστλ 2-1

Μπέρνλι - Λίντς 2-0

Κρίσταλ Πάλας - Μπόρνμουθ 3-3

Μάντσεστερ Σίτι - Έβερτον 2-0

Σάντερλαντ - Γούλβς 2-0

Φούλαμ - Αρσεναλ 0-1

Τότεναμ - Άστον Βίλα 1-2

Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2

Η Βαθμολογία: