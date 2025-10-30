Fake news μέσω τεχνητής νοημοσύνης: «Πέθαναν» τον γιο του Φιλ Φόντεν

Ο Φιλ Φόντεν και η σύντροφός του, Ρεμπέκα Κουκ, περνούν μια δύσκολη περίοδο μετά από αρκετά μηνύματα μίσους που δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία ισχυρίζονταν ότι το ζευγάρι, που έχει τρία παιδιά μαζί, είχε ένα παιδί με καρκίνο και ένα άλλο είχε πεθάνει.

Ο αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι μαζί με τη σύντροφό του απελπισμένοι και αναστατωμένοι, έχουν προσλάβει μια μεγάλη δικηγορική εταιρεία για να χειριστεί το θέμα, η οποία έχει συγκεντρώσει μια ομάδα νομικών ειδικών για να προσπαθήσει να αφαιρέσει τις ψευδείς ιστορίες και εικόνες από διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει «Sun».

Τα πρώτα σχόλια εμφανίστηκαν στο Facebook με ψευδείς ισχυρισμούς ότι ο μεγαλύτερος γιος του ζευγαριού, ο εξάχρονος Ρόνι, είχε πεθάνει. Πιο πρόσφατα, μια ανάρτηση από ένα τρολ που αυτοαποκαλούνταν «Φίλαθλος της Μάντσεστερ Σίτι» κατασκεύασε μια ψεύτικη «ιστορία» από τον 25χρονο Φιλ για την τετράχρονη κόρη του, Τρου, λέγοντας: «Το κοριτσάκι μου έχει καρκίνο». Αρκετές από τις ψεύτικες ιστορίες περιλαμβάνουν παραποιημένες εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που δείχνουν τον Φιλ και τη Ρεβέκκα να κλαίνε μαζί.

Prayers for Phil Foden and his family. pic.twitter.com/U2fOxMMhnJ — Rob Desselle (@RobDesselle) October 28, 2025

Η σύντροφος του Φόντε, Ρεμπέκα Κουκ, έγραψε στα social media: «Γνωρίζουμε τις σελίδες και τους λογαριασμούς που διαδίδουν αυτές τις ιστορίες. Είναι εντελώς ψευδείς και πολύ ανησυχητικές. Δεν καταλαβαίνω πώς οι άνθρωποι μπορούν να επινοούν τέτοια πράγματα για οποιονδήποτε, ειδικά για παιδιά. Είναι αηδιαστικό».

Screenshot

Πρόσθεσε: «Δόξα τω Θεώ που είμαστε όλοι μια χαρά και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους σταματήσουμε. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν αναρτήσεις ή σελίδες που βρίσκετε να μοιράζονται αυτές τις ψευδείς ιστορίες».