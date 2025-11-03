Premier League: Ατζέντης απείλησε με όπλο ποδοσφαιριστή στο Λονδίνο

Ενα σοκαριστικό γεγονός είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Premier League βρέθηκε να δέχεται απειλές με όπλο στο κέντρο του Λονδίνου.

Η βρετανική εφημερίδα «Sun» ανέφερε ότι ένας 20χρονος παίκτης με χρηματιστηριακή αξία 60 εκατομμυρίων λιρών απειλήθηκε με όπλο ενώ περπατούσε στον κεντρικό δρόμο του Λονδίνου με έναν φίλο του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ύποπτος είναι ατζέντης που εκπροσωπεί παίκτες της Εθνικής Αγγλίας καθώς και αρκετούς άλλους ποδοσφαιριστές, και θεωρείται εξίσου διάσημος όσο και ο ίδιος ο παίκτης. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 6 Σεπτεμβρίου, με τον ατζέντη να απειλεί και να εκφοβίζει τον παίκτη εκείνη τη στιγμή.

Δύο ημέρες αργότερα, ο ύποπτος συνελήφθη στο σπίτι του από τη βρετανική αστυνομία, η οποία είχε ειδοποιηθεί μέσω αναφοράς. Παρότι αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, του επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης και του αφαιρέθηκε το διαβατήριο. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στη «Sun» ότι «η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση».

Από την πλευρά του, αξιωματούχος της Premier League τόνισε: «Πρόκειται για ένα σοκαριστικό περιστατικό. Πρέπει να διερευνήσουμε σε βάθος τι ακριβώς συνέβη», μιλώντας σε αυστηρό τόνο.

Το παρασκήνιο της συγκλονιστικής αυτής υπόθεσης, κατά την οποία ατζέντης φέρεται να απείλησε ποδοσφαιριστή με όπλο στο κέντρο της πόλης, παραμένει άγνωστο. Επειδή η έρευνα και η δίκη βρίσκονται σε εξέλιξη, οι ταυτότητες των εμπλεκομένων δεν έχουν αποκαλυφθεί. Ωστόσο, το γεγονός ότι σημειώθηκε ένα τέτοιο περιστατικό αναμένεται να προκαλέσει μεγάλο σοκ σε ολόκληρη την Premier League, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ένας ατζέντης, ο οποίος υποτίθεται πως πρέπει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή, τον απείλησε με όπλο.