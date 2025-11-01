Premier League: Ντέρμπι χωρίς νικητή το Νότιγχαμ–Γιουνάιτεντ, δυναμική επιστροφή για τη Μπράιτον

Το Σάββατο 1/11 είναι γεμάτο ποδοσφαιρική δράση στην Αγγλία με επτά αναμετρήσεις για την 10η αγωνιστική της Premier League. H Νότιγχαμ Φόρεστ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθαν ισόπαλες με 2-2, σπάζοντας το σερί 3 νικών των «κόκκινων διαβόλων». Η Μπράιτον επικράτησε της Λιντς με 3-0 και επέστρεψε στις νίκες στην Premier League, ενώ η πρωτοπόρος Άρσεναλ είχε εύκολο απόγευμα στην έδρα της Μπέρνλι.

Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Νότιγχαμ Φόρεστ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μοιράστηκαν τους βαθμούς μένοντας στο 2-2 για την 10η αγωνιστική της Premier League.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και πήραν το προβάδισμα με γκολ του Κασεμίρο στο 34ο λεπτό. Ωστόσο, η Νότιγχαμ, με τον Σαμ Ντάις να κάνει το ντεμπούτο του στην Premier League μετά την αποχώρηση του Άγγελου Ποστέκογλου, γύρισε το ματς μέσα σε μόλις δύο λεπτά.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ ισοφάρισε στο 48′, ενώ ο Σαβόνα στο 50′ ολοκλήρωσε την ανατροπή, αφήνοντας τους «Κόκκινους Διαβόλους» σε κατάσταση σοκ. Η ομάδα του Αμορίμ κατάφερε να σώσει τον βαθμό στο 81ο λεπτό με γκολ του Ντιαλό.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συγκέντρωσε 17 βαθμούς, παραμένοντας στην 3η θέση μαζί με Τότεναμ και Σάντερλαντ, ενώ η Νότιγχαμ παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία με 6 βαθμούς στην 18η θέση.

Μπράιτον - Λιντς 3-0

Η Μπράιτον επικράτησε άνετα της Λιντς με 3-0 για την 10η αγωνιστική της Premier League, φτάνοντας τους 15 βαθμούς.

Οι «Γλάροι» κυριάρχησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ανοίγοντας το σκορ με τον Ντάνι Γουέλμπεκ στο 11ο λεπτό, ενώ ο Ντιέγκο Γκόμεθ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με δύο τέρματα στο 64′ και 70′.

Στο δεύτερο ημίχρονο πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο οι Στέφανος Τζίμας (82′) και Μπάμπης Κωστούλας (88′), χωρίς όμως να αλλάξουν κάτι στην εικόνα του αγώνα.

Μπέρνλι - Άρσεναλ 0-2

Η Άρσεναλ συνεχίζει ασταμάτητη στην Premier League, επικρατώντας 2-0 εκτός έδρας της Μπέρνλι για την 10η αγωνιστική.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έφτασε τους 25 βαθμούς, διατηρώντας την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα με επτά πόντους διαφορά από τη δεύτερη Μπόρνμουθ.

Ο Γιόκερες άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό, ενώ πριν το ημίχρονο ήρθε και το δεύτερο γκολ με τον Ντέκλαν Ράις, έπειτα από ασίστ του Λεάντρο Τσοράρ.

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου στην Premier League