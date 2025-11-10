Κρίση στη Λίβερπουλ: Κιν και Νέβιλ ασκούν αυστηρή κριτική στον Βιρτς μετά το 3-0 από τη Σίτι

Μία ακόμη δύσκολη βραδιά βίωσε η Λίβερπουλ στο Έτιχαντ, με την ήττα 3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι να αναδεικνύει τα προβλήματα της ομάδας και να φέρνει στο προσκήνιο την αδύναμη παρουσία του Φλόριαν Βιρτς.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ μετρά πέντε ήττες στις πρώτες 11 αγωνιστικές της Premier League και συνολικά επτά στα 10 πιο πρόσφατα επίσημα παιχνίδια της, εντείνοντας την αγωνιστική κρίση που τη διακατέχει. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται ο Γερμανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος κόστισε πάνω από 113 εκατομμύρια ευρώ αλλά ακόμη δεν έχει καταφέρει να βγάλει θετικό αποτύπωμα στους «Ρεντς».

Στα 11 πρώτα παιχνίδια πρωταθλήματος δεν έχει πετύχει ούτε γκολ ούτε ασίστ, ενώ η αναιμική του εμφάνιση κόντρα στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έδωσε πάτημα στους σχολιαστές του Sky Sports, Ρόι Κιν και Γκάρι Νέβιλ, να ασκήσουν δριμεία κριτική.

«Ο Βιρτς αποτελεί πρόβλημα για την ομάδα. Αξίζει πάνω από 113 εκατομμύρια ευρώ, αλλά στο ματς με τη Σίτι φάνηκε σαν μικρό παιδί στο χορτάρι», τόνισε ο Νέβιλ. «Του έχουμε δείξει κατανόηση, καθώς έρχεται από διαφορετικό πρωτάθλημα, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Διαθέτει ποιότητα και εξαιρετική τεχνική, αλλά σήμερα ήταν εκτός αγωνιστικά και πνευματικά. Είναι ανησυχητικό».

Gary Neville: "Wirtz is a problem. Let's just call it as it is, it's an issue.



"He's £120m... and today I thought Wirtz looked like a little boy [out there]." pic.twitter.com/DlW0RdYcCp — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) November 10, 2025

Ο Ρόι Κιν, από την πλευρά του, είπε: «Όταν ένας σύλλογος όπως η Λίβερπουλ χάνει επτά από τα δέκα τελευταία παιχνίδια του, δεν υπάρχει άλλη λέξη για να περιγράψει την κατάσταση παρά κρίση. Τους έλειπε η πείνα και η διάθεση να παλέψουν».

Ο προπονητής του πάντως στην Εθνική Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν τόνισε ότι «είναι φυσιολογικό ένας παίκτης να περάσει μια φάση πτώσης στην απόδοση», προσθέτοντας όμως πως «η Λίβερπουλ θα έπρεπε να τον στηρίξει περισσότερο, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργεί επιτέλους για γκολ».

Η Λίβερπουλ καλείται πλέον να βρει τρόπο να αντιστρέψει την κατάσταση και να επιστρέψει στις νίκες, ώστε να αποφύγει περαιτέρω βαθμολογική υποχώρηση και να σταθεροποιήσει την αγωνιστική της εικόνα.