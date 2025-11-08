Τότεναμ- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2: Ο Ντε Λιχτ έσωσε τον βαθμό στο 96' (vids)

Σε ένα ματς γεμάτο ανατροπές και ένταση για την 11η αγωνιστική της Premier League, Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμειναν στο 2-2, με τον Ντε Λιχτ να σώζει την ομάδα του στις καθυστερήσεις. Στους 18 βαθμούς και οι δύο ομάδες, η Τότεναμ στην 3η θέση ενώ η Γιουνάιτεντ στην 7η.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» πήραν το προβάδισμα στο 32’ με τον Εμπεμό και κρατούσαν γερά μέχρι τα τελευταία λεπτά, δείχνοντας έτοιμοι να φύγουν με το διπλό από το Λονδίνο.

Ωστόσο, η Τότεναμ αντέδρασε εντυπωσιακά στο φινάλε του αγώνα: Ο Τελ ισοφάρισε στο 84’, ο Ριτσάρλισον ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 91’, και οι γηπεδούχοι έμοιαζαν να αγγίζουν μια μεγάλη νίκη.

Κι όμως, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ντε Λιχτ «μίλησε τελευταίος», γράφοντας το 2-2 και χαρίζοντας στη Γιουνάιτεντ έναν πολύτιμο βαθμό… στο πιο δραματικό φινάλε του αγώνα.