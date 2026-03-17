Ανατροπή στην υπόθεση Πρόμες: Παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον ξάδερφό του σε αυτοάμυνα

Ο Κουίνσι Πρόμες βρίσκεται στην φυλακή, καθώς είχε καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και βιαιοπραγίες. Μεταξύ άλλων πλέον παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον ξάδερφό του, κάτι που μέχρι πρότινος αρνούνταν.

Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβει το 2020, όταν οι δυο τους ήρθαν σε αντιπαράθεση, και μετά από έναν μεγάλο καυγά, όπως αναφέρουν οι δικηγόροι του, «ο κύριος Πρόμες μαχαίρωσε μία φορά με ένα μικρό μαχαίρι» βρισκόμενος σε αυτοάμυνα. Αρχικά ο ίδιος δεν ήθελε να μιλήσει, όμως πλέον το έκανε με την ελπίδα να λάβει καλύτερη αντιμετώπιση, ενώ οι δικηγόροι του τόνισαν πως «Είχε χάσει κάθε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και τώρα λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη».

Ο πρώην διεθνής Ολλανδός είχε καταδικαστεί πρωτόδικα το 2023 σε 1,5 χρόνο φυλάκισης για την επίθεση, με την υπόθεση να εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό, ενώ το 2024 καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Τον Δεκέμβριο του 2025 ο Πρόμες με την δικηγορική του ομάδα κατέθεσαν αίτημα αποφυλάκισης με περιοριστικούς όρους, καθώς όπως δήλωσε θέλει να φροντίσει τα πέντε ανήλικα παιδιά του λέγοντας: «Δεν πρόκειται καν για την ποδοσφαιρική μου καριέρα πια. Είναι καθαρά οικονομικό, για να βοηθήσω τα παιδιά. Αν μου δοθεί η ευκαιρία να αφεθώ ελεύθερος, θα τηρώ τους όρους».