Οι ώρες και τα κανάλια των επαναληπτικών της φάσης των «16» του Champions League
Πού θα δείτε τις ρεβάνς της Τετάρτης (18/3) στο Champions League για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Συνέχεια στη δράση του UEFA Champions League περιλαμβάνει το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης (18/3). Τέσσερεις σπουδαίες αναμετρήσεις «κλείνουν» την φάση των «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, «ξετυλίγοντας» πρακτικά τον δρόμο προς τον μεγάλο τελικό.
Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται στο υπό ανανέωση Καμπ Νού την Νιουκάστλ, η Ατλέτικο ταξίδεψε στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την Τότεναμ με σαφές προβάδισμα πρόκρισης, η Μπάγερν υποδέχεται στο Μόναχο την Αταλάντα που διέλυσε στο Μπέργκαμο και η Λίβερπουλ θέλει να ανατρέψει την ήττα στη Τουρκία από την Γαλατάσαραϊ μέσα στο Άνφιλντ,
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αναμετρήσεων
- Μπαρτσελόνα - Νιουκάστλ 19:45, Cosmote Sport 8 HD
- Τότεναμ - Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00, Cosmote Sport 5 HD
- Μπάγερν Μονάχου - Αταλάντα 22:00, Cosmote Sport 3 HD
- Λίβερπουλ - Γαλατασαράι 22:00, Cosmote Sport 2 HD - MEGA TV